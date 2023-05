Made in Italy, il falso muove un business da 90 miliardi

Anelli della filiera del falso

L'obiettivo dell'attività di intelligence è di individuare i vari anelli che compongono la filiera illecita: presenza di eventuali poli produttivi clandestini per la produzione o l'assemblaggio di prodotti falsi; snodi di transito (arterie stradali e autostradali) e dei punti di ingresso dei prodotti illegali provenienti dall'estero (porti, scali aeroportuali); reti distributive delle merci illecite sia per il commercio all'ingrosso (depositi commerciali) sia nella fase del commercio al dettaglio (presenza di outlet, di aree o comuni a forte richiamo di pubblico e/o di turisti).

Città e centri storici

Il controllo del territorio resta strategico per individuare il business della contraffazione. Si pensi alla penetrazione all'interno delle filiere produttive di taluni distretti industriali (ad esempio Prato) e alla moltiplicazione nei centri storici delle città, specie a forte richiamo turistico(ade esempio Roma, Firenze, Venezia), di imprese straniere dedite alla commercializzazione, anche in forma ambulante, di merci e souvenir di bassa qualità, di merce contraffatta, insicura e/o falsamente etichettata come Made in Italy.

Risorse informatiche

Il Comando generale della Guardia di finanza ha elaborato una serie di applicativi informatici nel contrasto alla contraffazione e alla falsificazione del Made in Italy. In particolare, c'è la piattaforma Cognos che permette di acquisire le informazioni doganali. La banca dati GeCo, invece, può essere consultata per orientare le attività di servizio. Il Siac (sistema informativo anticontraffazione), strumento fondamentale nel settore della tutela del Made in Italy.

Italian Sounding

L'Italian Sounding è la pratica di utilizzare parole, immagini, colori e riferimenti geografici evocativi dell'Italia per vendere merci contraffatte (il fenomeno si registra soprattutto nel settore dell'agroalimentare). Secondo le rielaborazioni di MGlobale, l'Italian Sounding risulta più marcato in Giappone (quota di prodotti non autentici pari al 70,9%), in Brasile (70,5%) e in Germania (67,9%). Analizzando i prodotti, l'Italian sounding è più marcato nel ragù (61,4%), nel parmigiano (61%) e nell'aceto balsamico (60,5%).

Loading...