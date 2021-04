Made in Italy, filiera e regionalità: più valore dall’origine in etichetta

(Imagoeconomica)

L’indicazione in etichetta “100% italiano” nel 2020 ha migliorato la sua performance rispetto all’anno precedente del 9,5% in termini di vendite, contro il +4,1% messo a segno nel 2019, arrivando a comparire sulle etichette del 7,3% dei prodotti alimentari monitorati.

Buone notizie anche per il mondo delle indicazioni geografiche, tra le quali spiccano per risultati le Dop – 1,8% di quota, cresciuto dell’11,2% nelle vendite in valore nel 2020 dopo il +7,1% ottenuto nel 2019 – e le Doc (+8,8% di vendite a valore contro il +3,2% nel 2019).

Aumentano anche alimenti e bevande che contemplano in etichetta l’indicazione della regione italiana da cui provengono. Nel 2020 hanno sviluppato circa 2,6 miliardi di euro di vendite e hanno visto crescere il giro d’affari del 6,4% rispetto ai dodici mesi precedenti. Si tratta di un paniere composto da oltre 9.200 referenze, che rappresentano l’11% dei codici rilevati dall’Osservatorio Immagino, e che contribuiscono per l’8% al giro d’affari totale del food nel canale ipermercati e supermercati.

Il Trentino-Alto Adige conferma il suo primato sia per numero di referenze che per giro d’affari: vini e spumanti, speck, yogurt e latte che fanno leva sul territorio hanno generato un aumento del 7% del fatturato. «Il “sovranismo” alimentare – secondo l’Osservatorio – è accentuato in Trentino-Alto Adige, in Friuli-Venezia Giulia e in Sardegna, mentre in altre regioni (soprattutto quelle con le maggiori aree metropolitane) c’è un maggiore “melting pot”: Lombardia e Lazio in testa seguite dalla Toscana». Qui l’interesse per i prodotti regionali locali rimane alto, ma si affianca agli acquisti provenienti da altri territori: «I prodotti lombardi piacciono molto in Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania, il Nord-Est, esclusa l’Emilia-Romagna, gioca “in casa”, così come il Centro escluso Toscana e Lazio. Al Nord-Ovest poco si resiste ai prodotti pugliesi e campani».