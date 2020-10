Made in Italy, un grande forum sulla ripartenza Dal sei ottobre tre giorni fitti di dibattiti con sei ministri e due sottosegretari di Stato

Inizierà martedì sei ottobre e proseguirà sino a giovedì otto ottobre la tre giorni dell’evento organizzato da Il Sole 24 Ore e dal Financial Times, intitolato “Made in Italy: The Restart”. L’evento si articolerà in tre pomeriggi consecutivi, dalle 14,30 alle 18, e sarà possibile seguirlo gratuitamente in diretta streaming collegandosi a ilsole24ore.com/madeinitaly. I lavori inizieranno con i saluti di Edoardo Garrone, presidente de Il Sole 24 Ore, dell’amministratore delegato Giuseppe Cerbone, del Ceo del Financial Times Group John Ridding e del direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini. Interverrà poi il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

A seguire Tamburini intervisterà il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli e della Cultura e Turismo, Dario Franceschini. Annunciata anche la presenza del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. La prima delle tavole rotonde sarà dedicata al settore creditizio e al suo sostegno al Made in Italy. Si alterneranno ai microfoni tra gli altri Giuseppe Castagna, Ceo di Banco Bpm, Luigi de Vecchi chair man di Capital Markets and Advisory Emea di Citi, e Mauro Micillo, Responsabile Divisione Imi Corporate & Investment di Intesa Sanpaolo. Seguirà un incontro sul Patto per l’Export con Manlio Di Stefano, Sottosegretario agli Esteri, la Vicepresidente di Confindustria Barbara Beltrame, il Presidente di Maire Tecnimont Fabrizio Di Amato, il Presidente di Sace Rodolfo Errore, il Presidente di Ice Carlo Ferro, il Presidente di Simest Pasquale Salzano e il presidente di Fondazione fiera Enrico Pazzali.

Chiuderà la 1° giornata l’intervista al Ceo di Ferrovie dello Stato Italiane Gianfranco Battisti sulla dorsale dei trasporti italiani e i suoi piani di sviluppo. Il sette ottobre si parlerà di eccellenze del Made in Italy. Sull’aerospazio si confronteranno il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, il Ceo di Leonardo Alessandro Profumo e il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia. Sulla moda interverranno il Ceo di Bulgari Jean-Christophe Babin, il Presidente di Tod’s Diego Della Valle e il Presidente di Fondazione Altagamma Matteo Lunelli. Di arredamento e design parleranno il Presidente Federlegno Arredo Eventi Gianfranco Marinelli e il Presidente Confindustria Ceramica Giovanni Savorani. E ancora focus sull’agroalimentare con la presidente di Marchesi Antinori, Albiera Antinori, il vicepresidente di Barilla, Paolo Barilla, e il presidente di Coldiretti Ettore Prandini.

Chiuderà la seconda giornata l’incontro dedicato all’industria manifatturiera con il presidente di Dompè, Sergio Dompè, il ceo di Olivetti Roberto Tundo e il Vicepresidente di Confindustria Maurizio Marchesini. Giovedì 8 ottobre il tema sarà il futuro dell’industria e le leve per la ripartenza: innovazione, digitalizzazione, ricerca, energia. Si aprirà con un’intervista del Ft alla ministra per l’Innovazione Paola Pisano e si parlerà di rilancio e green new deal, energia e infrastrutture per lo sviluppo turistico del paese. Tra gli altri parleranno il Ceo di Snam Marco Alverà, e quello di Enel Francesco Starace. Seguiranno il dibattito su ricerca e innovazione di prodotto e il focus sullo Sport con Vincenzo Novari, Ceo Comitato Organizzativo Milano-Cortina 2026. Chiuderà l’evento l’intervista di Fabio Tamburini al ministro degli Esteri Luigi Di Maio.