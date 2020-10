Made in Italy, innovazione ed energia ripartono nell’era del Covid. Pisano: «Il Recovery Fund accelererà la digitalizzazione della Pa»

15:09 Alverà (Snam): «Da qui al 2050 dovranno coesistere metano e idrogeno»

La partita della ripresa dell’economia, dopo il rallentamento determinato dall’emergenza sanitaria Covid, si gioca anche sul terreno dell’energia. Snam studia la possibilità di investire in idrogeno. «Dobbiamo capire se l’idrogeno può coesistere con il metano negli stoccaggi - ha spiegato Marco Alverà, Ceo di Snam, intervenuto alla tavola rotonda “L’innovazione come motore per la ripartenza”, nell’ambito dell’evento “Made in Italy: the restart”, organizzato dal Sole 24 Ore e Financial Times-. Da qui al 2050 dovranno coesistere metano e idrogeno, stiamo studiando come fare. Opportunità in Italia di produrre idrogeno dal Sole è un grande vantaggio strategico e competitivo per noi. L’opportunità di produrre idrogeno dal sole è in vantaggio sul Nord Europa che lo dovrà produrre dal vento. Ci sono due anni di analisi e di studi prima di valutare se procedere i quella direzione. Dobbiamo procedere con molta cautela».