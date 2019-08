Made in Italy: intesa storica con gli Usa per tutelare la mozzarella Dop Qualcosa si muove sulla protezione dei prodotti alimentari di qualità negli Stati Uniti. A rompere il muro contro muro di questi anni è stato il Consorzio della mozzarella di Bufala campana Dop che ha siglato a Caserta uno storico accordo con gli di Giorgio dell'Orefice

Qualcosa si muove sulla protezione dei prodotti alimentari di qualità negli Stati Uniti. A rompere il muro contro muro di questi anni è stato il Consorzio della mozzarella di Bufala campana Dop che ha siglato a Caserta uno storico accordo con gli statunitensi del Consortium of common food names (CCFN) sulla protezione della Mozzarella di Bufala campana Dop negli Stati Uniti.

In base all’accordo –sottoscritto dal presidente del Consorzio della Bufala campana Dop, Domenico Raimondo e dal vicepresidente nonché direttore del CCFN, Jaime Castaneda - i due enti riconoscono il carattere distintivo della denominazione Mozzarella di Bufala Campana Dop e viene stabilito che «qualsiasi richiamo testuale o grafico al territorio di produzione su un prodotto similare – si legge in una nota congiunta - lede i diritti della Dop campana». Al tempo stesso però «si concorda poi sul libero utilizzo del termine “Mozzarella” per definire un formaggio prodotto secondo quanto previsto dal Codex Alimentarius e dello standard Food and Drug Adminsitration Usa».

Si tratta di una vera e propria svolta sul piano della tutela internazionale dei prodotti Dop e Igp europei e italiani. Il Consortium of Common Food Names (che qualcuno in Italia ha ribattezzato “il consorzio dei falsari”) in realtà associa aziende alimentari Usa che producono da decenni formaggi similari rispetto agli italiani Parmigiano, Grana, Pecorino, Asiago, Gorgonzola con fatturati di miliardi di dollari e un budget annuale di decine di milioni da destinare a uno dei principali obiettivi del CCFN ovvero quello di affermare sui mercati internazionali la genericità di nomi come Parmesan, Asiago, Gorgonzola o lo stesso Mozzarella.

