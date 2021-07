Made in Italy, nasce l’associazione Marchi storici: otto i soci fondatori

4' di lettura

Tutelare e valorizzare i marchi storici italiani – raccontandone la tradizioni e i valori – ma anche promuovere concrete attività di lobby per ottenere supporto o sostegno concreto da parte delle istituzioni e contribuire così allo sviluppo delle imprese stesse.

I soci fondatori e gli obiettivi

Anche l’Italia, come già la Spagna, la Germania, la Francia o il Regno Unito, adesso ha la sua Associazione dei marchi storici, l’Amsi, costituita formalmente un mese fa, ma pienamente operativa da giovedì 8 luglio, con l’insediamento del Consiglio dei soci fondatori: Antinori, Inghirami, Conserve Italia, Gabetti, Ekaf, Benetton, Terme di Saturnia, Amaro Lucano 1894. Otto aziende appartenenti a settori tra loro molto diversi, quindi portatori di esigenze differenti, ma accomunate da un unico obiettivo: rappresentare gli interessi delle imprese che hanno contribuito nel tempo, grazie alla solidità e alla continuità aziendale dimostrata, a costruire l’immagine e il valore del made in Italy nel mondo.

Loading...

Per far parte dell’Associazione, occorre essere iscritti al Registro dei Marchi storici istituito nel 2019 dal Ministero per lo Sviluppo economico. Il Registro comprende oggi circa 130-140 realtà (un numero in costante aumento), che come prerequisito fondamentale devono avere una continuità operativa negli ultimi 50 anni, con la stessa denominazione. Una continuità che di per sé vale a rappresentare la tradizione culturale e produttiva del nostro Paese, ma anche la sua capacità innovativa. E che per questo meritano di essere salvaguardate e valorizzate – è questa l’ambizione dell’Amsi – con attività di promozione e comunicazione in Italia e all’estero, ma anche strategie di collaborazione tra pubblico e privato che, sul modello di quanto fa l’associazione spagnola dei marchi storici, puntino a ottenere dal governo misure o incentivi specifici. Un po’ come accaduto con il Fondo per la salvaguardia delle imprese stanziato dal Mise l’anno scorso, che non è direttamente legato al registro, ma prevede un accesso prioritario per le aziende con marchi storici.

Un riconoscimento alla continuità aziendale

Del resto, osserva il presidente di Gabetti Property Solutions, Roberto Busso, «se un’azienda è riuscita a sopravvivere per 50, 70, 100 o più anni in un mercato sempre più complesso e in continua evoluzione, si tratti di alimentare, tessile o immobiliare, significa che ha una struttura e capacità produttive davvero solide, che meritano di avere qualche riconoscimento concreto per quanto ha fatto, anche in termini di ricadute sulle comunità del territorio».

Tutelare i marchi storici significa infatti tutelare anche le attività produttive e il lavoro. Non a caso, fa notare Alessia Antinori, vicepresidente del gruppo omonimo, tanto il Registro quanto l’Associazione sono nati anche a seguito di casi eclatanti in cui alcuni investitori esteri hanno rilevato aziende storiche italiane, di fatto tenendosi il marchio ma interrompendo le attività produttive in Italia. Un esempio su tutti, la Pernigotti acquisita dal gruppo turco Toksoz. «In un mondo sempre più globale è importante cercare di preservare le aziende storiche in Italia, mantenendo nel nostro territorio produzione e competenze. L’Associazione nasce con questo obiettivo, valorizzare l’italianità dei nostri prodotti, che è quello che poi ci rende davvero diversi e competitivi».