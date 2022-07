Made in Italy, nel pre summit innovazione e sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una finestra sul mondo della manifattura e dell’export, in un momento geopolitico complesso, che ha portato a problemi di approvvigionamenti e logistica complessi. La aprirà domani, in streaming digitale e doppia lingua (italiano e inglese), il pre summit «Made in Italy, driving innovation, sustainability and resilience», che anticiperà i temi cui sarà dedicato il summit vero e proprio, previsto dal 4 al 6 ottobre. Temi di grande attualità per il manifatturiero italiano, alle prese da anni con la svolta 4.0, con la sfida dell’intelligenza artificiale e dei big data e ora in transizione ecologica, grazie agli sfidanti obiettivi europei da raggiungere in tema ambientale e ai rincari dei costi dell’energia per il conflitto in Ucraina.

L’evento si inquadra nell’ambito di un percorso di appuntamenti avviati nel 2020 e proseguiti nel 2021, organizzati dal Sole 24 Ore, dal Financial Times e da Sky TG24, con grandi protagonisti europei e italiani intervistati dai giornalisti delle tre redazioni. Tra i relatori del pre summit spiccano il Commissario Ue ai Servizi finanziari Mairead McGuinness, in dialogo con lo Europe editor di FT Ben Hall, e il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, in conversazione con il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini.

A fare il punto sugli obiettivi di sostenibilità e innovazione da raggiungere nel manifatturiero e sul sostegno offerto dal Sistema Paese saranno grandi protagonisti del mondo istituzionale ed economico, come Alessandra Perrazzelli, vicedirettrice generale Banca d’Italia, Claudia Parzani, presidente Borsa Italiana e partner Linklaters e Barbara Beltrame, vicepresidente Confindustria con delega all’Internazionalizzazione. Al tema dell’export dedicheranno i loro interventi i presidenti di Ice-Agenzia, Carlo Ferro, e Simest, Pasquale Salzano. Completano il quadro dei relatori Nicole Della Vedova,capo della Corporate finance Enel Group, Dario Liguti, chief underwriting officer Sace, Gianfranco Torriero, vicedirettore generale Abi. Non mancheranno le testimonianze di manager come Andrea Sasso, a capo di Italian design brands, Claudio De Vincenti, presidente Aeroporti di Roma, Giulia Molteni, chief marketing officer Molteni, Gianni Giannini, titolare Doucal’s, Carlo Preve, Ad Riso Gallo. Sulle trasformazioni geopolitiche in corso farà invece il punto John Chipman, a capo dell’International institute for strategic studies.

L’evento (organizzato da 24 Ore Eventi e FT Live, sostenuto dai partner Enel, Italian design brands, Sace e Simest e poi da Atlantia e realizzato in collaborazione con l’Agenzia Ice) si terrà in streaming il 13 luglio dalle ore 14:30 (necessaria la registrazione sul sito www.ilsole24ore.com/madeinitaly).