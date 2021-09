Made in Italy: il Premio Leonardo ad Andrea Illy

I Premi Leonardo Qualità Italia 2019

I Premi Leonardo Qualità Italia 2019, che premiano qualità, innovazione e vocazione all'export, sono stati assegnati a quattro eccellenze made in Italy di diversi settori industriali: Allegrini (Socio Amministratore Marilisa Allegrini), azienda familiare dedita alla produzione del vino da generazioni ed impegnata in prima linea nella valorizzazione e promozione della Valpolicella; Avio (Amministratore delegato Giulio Ranzo), gruppo internazionale leader nel settore dei lanciatori spaziali, nella propulsione e nel trasporto spaziale; Fabbri 1905 (Amministratore delegato Nicola Fabbri), holding familiare alla quinta generazione, nota in tutto il mondo per la sua amarena, produce e distribuisce oltre 1.300 prodotti tra liquori, sciroppi e ingredienti per il gelato e la pasticceria artigianali; Flou (Presidente e AD Massimiliano Messina), leader internazionale nella produzione di letti e arredi di design per il living.

Premio Leonardo International 2019

Il Premio Leonardo International 2019 è stato conferito a Beda Bolzenius, presidente e ad Marelli, che, attraverso la propria attività di manager, con l'investimento in Magneti Marelli e la creazione del Brand globale Marelli, ha contribuito a rafforzare i rapporti di collaborazione economica e commerciale tra le imprese italiane e giapponesi, rappresentando uno straordinario esempio di come gli investitori stranieri possano contribuire a rafforzare la competitività e la capacità di innovazione dell'industria italiana.

Premio Leonardo Impresa Storica

Inoltre quest'anno è stato istituito il Premio Leonardo Impresa Storica, assegnato a Fratelli Piacenza (presidente Guido Piacenza), azienda attiva nella lavorazione della lana dai primi decenni del ‘700, che da oltre tre secoli tesse le fibre più pregiate del mondo, con un know-how tramandato di padre in figlio: un ciclo completo dalle materie prime di altissima qualità, selezionate nel rispetto della natura e delle comunità locali, alla creazione di tessuti e capi di abbigliamento.

Premio Leonardo Start Up

Anche quest'anno il Comitato Leonardo, in collaborazione con il Mise e l'Agenzia Ice, ha assegnato il Premio Leonardo Start Up a una realtà ad alto tasso di innovazione: Bioscience Genomics (Founder Giuseppe Mucci) uno spin off accademico, partecipato da Bioscience Institute spa di San Marino e dall'Università Tor Vergata di Roma, focalizzato sul sequenziamento del Dna fetale circolante nel sangue materno e il Dna libero circolante nell'individuo per analisi genetiche avanzate in medicina fetale e prevenzione oncologica.Novità di quest'anno, infine, il Premio Leonardo Speciale 2021, conferito all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Irccs “Lazzaro Spallanzani” di Roma, per la capacità dimostrata nella risposta alla pandemia, sia nell'attività di cura che in quella di tracciamento e testing. Premio ritirato dal direttore dello Spallanzani Francesco Vaia.

Come ogni anno, la Cerimonia è stata anche l'occasione per consegnare i Premi di Laurea, finanziati da imprenditori soci del Comitato Leonardo, iniziativa che da 22 anni premia le migliori tesi sull'eccellenza del Made in Italy. Quest'anno i Premi erano 11, in diversi settori: moda, alimentare, energia, innovazione tecnologica, gioielleria, grande distribuzione, sport, internazionalizzazione delle imprese italiane.