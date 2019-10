Dazi Usa: dal Prosecco al Parmigiano, il made in Italy che rischia di più

Federalimentare, la federazione delle associazioni confindustriali che rappresentano le aziende della filiera agroalimentare, “raddoppia” le stime Coldiretti: i dazi autorizzati dalla Wto potranno causare un taglio potenziale di mancato export in Usa che va dai 650 milioni (considerando dazi per il 30%) fino ai 2 miliardi e oltre, cioè un export praticamente dimezzato (in caso di dazi al 100%). «Sono numeri importanti, che preoccupano le nostre imprese ma che non devono indurci a inutili allarmismi - ha affermato Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare, interpellato da Radiocor - Se gli Usa rappresentano il nostro primo mercato extraeuropeo e il secondo dopo la Germania a livello mondo, non è certo per i costi bassi dei nostri prodotti ma è perché comprare made in Italy significa consumare prodotti d'eccellenza creati con un know how unico».

I PRINCIPALI PRODOTTI ITALIANI ESPORTATI NEGLI USA Valori in miliardi di euro

Quante vale l’export italiano negli Usa

Ma cosa esporta l’Italia negli Stati Uniti e quanto vale? Nel 2018 – anno di cui l’Istat offre già una elaborazione completa e quindi più significativa rispetto al dato parziale 2019 – il made in Italy ha venduto merci e prodotti negli Usa per un valore complessivo di 42,5 miliardi di euro. E si tratta di un flusso in costante crescita negli ultimi anni: +5% rispetto al 2017 (40 miliardi circa) che ha sua volta faceva riscontrare un incremento rispetto ai dodici mesi precedenti (36,9 miliardi il valore delle esportazioni nel 2016).

Agroalimentare e bevande occupano il terzo posto

L’agroalimentare, come detto, è il settore che rischia di essere maggiormente colpito dalla decisione dell’amministrazione Trump avallata dal Wto. Includendo anche le bevande e il tabacco (su quest’ultima produzione l’Italia ha in essere una serie di accordi con multinazionali estere per l’acquisto di materia prima) il comparto è il terzo nella graduatoria delle esportazioni Italiane negli Stati Uniti, con un valore di poco superiore ai 4 miliardi di euro nel 2018. Anche in questo caso, come per l’export totale, le dinamiche degli ultimi anni sono positive: l’incremento registrato rispetto al 2017 è stato del 4,1%.

Gli altri settori top del made in Italy

In cima alle esportazioni italiane negli Usa si trovano i mezzi di trasporto. Lo scorso anno l’Italia ha venduto sul mercato americano veicoli per quasi 9 miliardi di euro, con una crescita del 3,2% rispetto al 2017. Al secondo posto troviamo un altro dei comparti simbolo del made in Italy: la meccanica strumentale, che nel 2018 ha incrementato le proprie esportazioni negli Stati Uniti del 5,6%, arrivando a sfiorare quota 8 miliardi. Al terzo posto di questa ideale graduatoria troviamo, come detto, agroalimentare-benvande-tabacco, quindi il tessile-abbigliamento (valore di 3,8 miliardi di euro, in aumento dell’1,9%), prodotti farmaceutici (3,7 miliardi, in calo del 6,5%), poi metallurgia (2,8 miliardi, +8,5%), gomma e plastica (1,9 miliardi, -0,6%), prodotti chimici (1,9 miliardi, con un balzo del 12,9%), computer ed elettronica (1,2 miliardi, in calo dello 0,5%), apparecchiature elettriche (1,1 miliardi, +8,9%).