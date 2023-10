Made in Italy punto di forza per lo sviluppo del Paese

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Tre giorni di dibattito con la partecipazione di cinque ministri, di importanti ospiti dall’estero e di oltre 80 tra top manager, alti rappresentanti istituzionali, accademici che si confronteranno sui principali temi legati al Made in Italy, al suo contributo per la competitività del paese, alle sfide che deve affrontare.

È iniziato il “Made in Italy Summit 2023: Boosting Global Competitiveness” evento organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times in collaborazione con Sky TG24 dal 10 al 12 ottobre.

Interverranno, tra gli altri: Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e per le politiche del mare, Carlo Nordio, ministro della giustizia, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy, Giuseppe Valditara, ministro dell’istruzione, Oleksandr Kubrakov, Deputy Prime Minister for Restoration of Ukraine, Minister for Communities, Territories and Infrastructure Development of Ukraine, Carlo Bonomi, Presidente Confindustria, Giampiero Massolo, Chairman Mundys, Andrea Orcel, Amministratore Delegato UniCredit, Claudia Parzani, Chair Woman Borsa Italiana, Partner Linklaters, Andrea Prete, Presidente Unioncamere, Giovanni Sandri, Head of BlackRock Sud Europa, Matteo Zoppas, Presidente ICE.

Tre i temi principali delle giornate di lavori, trasmesse in diretta streaming ogni giorno dalle ore 14:30 alle 18.30: “Policies for growth”, dedicato a tutti gli aspetti di governance e strutturali utili a supportare il Made in Italy, “key export sectors” che approfondirà i settori merceologici caratteristici del Made in Italy e “The opportunites and challenges of disruption” focalizzato sulle sfide e sulle prospettive future.

Il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, ha ricordato il livello elevato del nostro debito pubblico, con cui è alle prese il governo proprio in queste settimane per definire la Manovra del prossimo anno. « Come fare per uscirne? Bisogna puntare sullo sviluppo economico, in particolare sulle esportazioni – ha detto Tamburini –. Abbiamo un tesoro che in parte sfruttiamo ma che ha ancora grandi margini di miglioramento: il made in Italy. È un punto di forza eccezionale del Paese e la sua valorizzazione sui mercati di tutto il mondo può dare grandi soddisfazioni, anche superiori anche alle performance già eccellenti degli ultimi anni». Purtroppo il made in Italy deve fare i conti con la congiuntura non favorevole e le tensioni geopolitiche, a cui ora si aggiunge anche il nuovo conflitto in Medio Oriente.