Export, Made in Italy record a settembre: per la prima volta oltre quota 600 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Continua la corsa dell'export, che per la prima volta nei 12 mesi supera la soglia dei 600 miliardi. E prosegue l'impennata delle importazioni energetiche, che approfondiscono il passivo della nostra bilancia commerciale.

Export: settembre record

I dati istat di settembre confermano il trend degli ultimi mesi, facendo segnare per il Made in Italy l'undicesimo progresso consecutivo a doppia cifra, una crescita del 21,6% che in valore assoluto significa quasi 10 miliardi in più rispetto allo stesso mese del 2021.

Loading...

Mattone aggiuntivo che nell'arco di un periodo di 12 mesi (da ottobre 2021 a settembre 2022) porta per la prima volta le nostre vendite oltreconfine a quota 600 miliardi (siamo a 601).

Risultato raggiunto anche grazie alla forte crescita dei listini legata all'inflazione (dei 21 punti di crescita di settembre solo due sono maggiori volumi) e tuttavia superiore, guardando al tasso di crescita, sia rispetto alla Francia (nei nove mesi noi cresciamo del 21,1%, Parigi del 20%) che soprattutto della Germania, in crescita solo del 15%.

Record storico per la pasta con l'export a +33%

Salgono anche le importazioni

Crescita delle vendite che continua però ad essere sopravanzata dai nostri acquisti, lievitati a settembre del 40,4%. In nove mesi l'impennata è analoga, pari al 43,5%, soprattutto per effetto dell'energia, trend che manda al tappeto la nostra bilancia commerciale: se lo scorso anno tra gennaio e settembre potevamo vantare un attivo di oltre 37 miliardi, ora siamo in “rosso” per più di 31.