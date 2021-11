Made in Italy al record storico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quattrocentonovantanove miliardi e 850 milioni. A volere essere proprio pignoli manca ancora qualcosa ma nei fatti ci siamo: negli ultimi 12 mesi l’export italiano arriva a quota 500 miliardi di euro, ovviamente il nuovo massimo storico. Cumulando i dati dallo scorso ottobre all’ultima rilevazione di settembre 2021 si vede infatti un trend dirompente, accelerato certamente dall’effetto prezzi e dall’impennata dei listini ma visibile anche nei volumi esportati.

A settembre la crescita annua è del 10,3%, più forte in Europa (+15%) rispetto ai paesi extra-Ue, dove pesano le debolezze di Svizzera e Stati Uniti.

Crescita che comunque resta solida, con i nostri principali sbocchi commerciali, Germania e Francia, a crescere in modo convincente, rispettivamente di 12,5 e 8,8 punti.

In termini settoriali i progressi sono visibili ovunque con due sole eccezioni: le auto, che cedono 21 punti rispetto a settembre 2020 e l’abbigliamento, al palo con un progresso limitato allo 0,6%.

Evidente l’impennata dei prezzi dei fattori, con i prezzi all’import in crescita annua del 12,3%, del 56% per il solo comparto dell’energia. Effetto listini visibile anche dal lato delle vendite, con valori medi unitari in crescita del 7,5% (+78% per l’energia), anche se l’aspetto confortante riguarda i volumi, comunque in aumento del 2,6%, a testimonianza di progressi assoluti non legati solo ad aspetti inflattivi.