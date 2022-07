Made in Italy, le sfide geopolitiche e socio-economiche

15:42 Chipman (IISS): «La globalizzazione non sarà più come prima».

«La globalizzazione non tornerà a essere quello che era tre anni fa. Nel 2023 continuerà il conflitto in Ucraina, ma anche prima c’erano elementi che avevano sfidato la globalizzazione, come le tensioni fra Cina e Stati Uniti, il Covid, che hanno evidenziato problemi della supply chain. Tutti sono molto cauti. Gli europei devono trovare un modo per rafforzare la difesa, per aumentare la cultura della strategia. In Europa il focus si sta spostando verso i Paesi del nord e dell’est, che stanno facendo da nuovo ago della bilancia», afferma John Chipman, Director-General and Chief Executive International Institute for Strategic Studies (IISS).