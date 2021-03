Made in Italy sotto scacco: gli attacchi informatici prendono di mira le filiere Secondo Yoroi il 75% dei malware sono nuovi e quindi riescono ad aggirare le difese. Ma sempre più spesso sfruttano canali tradizionali come ll mail di Alessandro Longo



Cyber attacco in corso ai gangli nevralgici della Nazione. Con tecniche nuove e sofisticate. Per rubare soldi e segreti ad aziende manifatturiere, edili, ma anche a banche e aziende sanitarie: infrastrutture critiche, soprattutto in un periodo di crisi economico-sanitaria.

Il rapporto appena pubblicato da Yoroi, azienda italiana di cybersicurezza, conferma una preoccupazione presente nella recente relazione dell'intelligence italiana. E la dettaglia con dati tecnici.



Gli attacchi cyber da marzo 2020, ossia dall'inizio dell'era covid-19, sono saliti di livello, al punto da minare le roccaforti del nostro sistema Paese. Non sono più “semplicemente” un danno economico o un rischio per la privacy, ma ora possono destabilizzare il nostro intero sistema: aggravando la crisi economica e quella sanitaria in corso.

Un primo dato tecnico preoccupante è che il 75,6% di file malevoli utilizzati per attaccare le organizzazioni sono malware zero-day e malware appena conosciuti, che quindi riescono ad aggirare i tradizionali perimetri di sicurezza.

Ciò che pochi anni fa era un'arma eccezionale per i cyber criminali – l'uso di attacchi inediti, sconosciuti agli antivirus – adesso è comune.

Questi malware arrivano soprattutto via e-mail. Un canale che non solo non tramonta – nonostante quanto previsto da qualche “visionario” anni fa –, ma addirittura sta crescendo statisticamente. Si tratta perlopiù delle classiche mail truffa che riescono a convincere il dipendente a cliccare su link o su allegati.