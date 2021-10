Made in Italy Summit, le sfide dell’energia rinnovabile e dell’innovazione

5' di lettura

L’importanza della ricerca

«Negli ultimi cinque anni l’Università si è aperta alle aziende, ma dobbiamo farlo di più verso le Pmi. I fondi del Pnrr serviranno a questo, a favorire i collegamenti tra le università e le imprese». Lo ha detto la ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, aprendo la terza giornata del Made in Italy Summit organizzato dal Sole 24 Ore, Financial Times e Sky Tg 24. I fondi del Recovery verranno anche utilizzati per facilitare la parità di genere nel mondo accademico: «Tutti i progetti ammessi al Pnrr dovranno rispettare determinati criteri di pari opportunità - ha detto la ministra - oggi in Italia, nel mondo dell’università. abbiamo solo sette rettrici a fronte di 77 rettori. È una percentuale molto simile in tutti i Paesi europei, ma ciò non toglie che dobbiamo fare di più».

I laureati italiani sono in calo? «Per essere più attrattivi dobbiamo avere a disposizione più fondi per la ricerca - ha detto Messa - a cui i ricercatori possano attingere con continuità. Dobbiamo rendere l’Italia più attrattiva. Inoltre in Italia i salari dopo una laurea sono molto bassi e non tengono conto delle competenze acquisite con la laurea stessa».

Quando alla Dad, la ministra è fermamente convinta che sia necessario tornare in presenza, «anche se la Dad resta uno strumento da incentivare per raggiungere chi non può sportarsi per ragioni di salute, per gli studenti lavoratori, per gli scambi internazionali di studenti e per la formazione permanente degli insegnanti».

Il rilancio del Sud

«Per ripartire è fondamentale che il Patto per il Paese comprenda il Sud: se il Mezzogiorno dovesse raggiungere lo stesso slancio che oggi ha per esempio il Veneto, all'estero l’Italia non avrebbe rivali - ha detto Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione Territoriale – con i soldi del Pnrr investiremo oltre 14 miliardi di euro lungo tre pilastri: il primo è quello delle infrastrutture materiali e immateriali. Il secondo è quello di valorizzare la posizione del Mezzogiorno come ponte sul Mediterraneo attraverso i porti, gli interporti e le Zes. E il terzo è il fronte del welfare: non possono più esistere cittadini di serie A e serie B. Dobbiamo garantire per esempio asili nido almeno per il 33% dei bambini al Sud, contro il 13% attuale».

I nodi della transizione energetica

«Le infrastrutture energetiche sono fondamentali se si vuole procedere nel percorso di transizione energetica - ha detto Massimo Battaini, Chief Operating Officer di Prysmian Group - l’energia eolica, per esempio, sta crescendo rapidamente, ma è necessario che le infrastrutture di rete stiano dietro a questi ritmi. Noi stiamo per esempio producendo cavi con lunghezza sempre maggiore per posizionarli su fondali sempre più profondi e avere capacità sempre più alta».