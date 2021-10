Visco (Bankitalia): sulle materie prime le tensioni si ridurranno

15:36 Boone (capo economista Ocse): giustizia, concorrenza e pubblica amministrazione sono i temi «caldi»

«L'Italia è stata colpita duramente dalla crisi pandemica, e questo dopo un pessimo decennio in termini di performance economiche. Ma la reazione in campo sanitario e anche politico-economico è stata molto efficiente: in questo modo c'è stato un rimbalzo considerevole (5-6%, secondo l'ultimo outlook)», ha spiegato Laurence Boone, capo economista dell'Ocse. «Con Next Generation Ue, nello specifico, l'Italia è nelle condizioni di riformare l'economia. Per la prima volta dopo decenni è in posizione favorevole per farlo, diversi miliardi da investire nella trasformazione. Allo stesso tempo - ricorda Boone - il Paese sta affrontando i temi “caldi” secondo l’Ocse: riforma della Giustizia, della concorrenza, e ovviamente della Pa».