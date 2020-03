Made in Italy/Spese per chi non potrà partecipare alle fiere

(Italy Photo Press)

Con la crisi del commercio estero, le misure per il rilancio del Made in Italy prevedono anche la copertura totale delle spese per chi non potrà partecipare alle fiere internazionali. In arrivo anche servizi gratuiti fino a 100 dipendenti negli uffici all'estero.