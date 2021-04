Made in Varese la Coppa del Nonno “Bio”

«Direi che al momento - racconta l’imprenditore - stiamo lavorando forse più per lo sviluppo che per la produzione. La produzione biobased vale circa il 10% dei nostri volumi ma a tendere io credo che arriverà a rappresentare la totalità del nostro output. Del resto l'interesse del mercato è evidente, stiamo trattando con altri gruppi che sono interessati a sfruttare questa possibilità per le forniture future».

Il 90% della produzione di Mpg consiste in imballaggi per alimenti e all'interno delle sue vaschette in plastica vengono confezionati ad esempio gelati come quelli Motta, Coppa del Nonno, Valsoia, e prodotti caseari quali il gorgonzola di Igor. Sono alcuni dei brand riforniti dall'azienda gallaratese che ha tra il suo parco clienti anche colossi come Unilever e Kraft-Heinz. Una realtà che si inserisce all'interno di un distretto, quello industriale varesino, che per numero di addetti nel settore gomma e materie plastiche è terzo in Italia: 489 imprese per più di 10.300 lavoratori, 2.300 dei quali impiegati nello specifico comparto degli imballaggi in plastica.

Mpg nel 2019 ha chiuso il bilancio con ricavi per 18 milioni di euro ed impiega tra i 70 e i 115 addetti (nel settore, soprattutto per un'azienda che rifornisce i produttori di gelato, la stagionalità è molto alta).

«Nel 2020 – commenta Perego – l'emergenza Covid ha di fatto modificato la percezione della realtà da parte dei consumatori, trasformando quindi consumi, modalità di acquisto, percezione della green economy. Investire per il raggiungimento di una concreta sostenibilità ambientale diventa perciò la strada non solo auspicabile da percorrere, ma anche e soprattutto necessaria. Gli sviluppi nel nostro settore, come dimostra l'ottenimento della certificazione ISCC Plus ne sono la prova».