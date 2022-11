Madesimo, la cucina che piaceva a Carducci e la nuova casa per lo sci alpinismo

L'incognita della mancanza di neve è reale e la prevista apertura degli impianti per il weekend del 26 novembre rimane in dubbio. Madesimo è comunque pronta ad accogliere il popolo della neve con le sue peculiarità, dalla chicca del ristorante stellato “Cantinone” ai piatti tipici dell'Osteria Vegia dove era solito rifocillarci Giosuè Carducci, dal Canalone che scende dal Pizzo Groppera, uno dei fuoripista più suggestivi delle Alpi, al nuovo campo base Homeland dove noleggiare attrezzatura da sci alpinismo e prenotare le escursioni con le guide alpine sugli itinerari intorno al villaggio di Montespluga. Nel programma di attività open air sulla neve non mancano nordic walking e ciaspole nelle vallate fra Madesimo e Isola e gli oltre 70 km di piste per la motoslitta che permettono di raggiungere i 2.100 metri del Passo Spluga

