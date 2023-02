Madonna e Coppola gli antesignani del turismo della nostalgia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Madonna è legatissima alle sue origini abruzzesi, Francis Ford Coppola a Bernalda, vicino a Matera, dove sono nati i bisnonni Carmine e Filomena Coppola. Due italo americani di successo che hanno mantenuto ben salde le radici con l’Italia, la terra d’origine dei loro antenati. Sono circa 80 milioni gli italiani di seconda e terza generazione che potrebbero essere protagonisti del «turismo delle radici». «Questi italiani all’estero hanno un legame fortissimo con il nostro Paese e le famiglie di origine e vogliono tornare sia per conoscere la storia della loro famiglia e le loro radici, sia perché vogliono visitare l’Italia» dice Daniela Santanchè, ministro del Turismo presentando il progetto Pnnr «Turismo delle radici: una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post Covid-19». Questi discendenti non chiedono di meglio che ricostruire la storia vissuta dai loro antenati e visitare quello che in fondo è il loro paese d’origine, il suo cibo, l’arte, la cultura ma anche andando alla ricerca degli atti di nascita degli avi per ricostruire l’albero genealogico della famiglia. In era pre pandemia «siamo arrivati a contare 10 milioni di turisti delle radici, mentre nel 2021 sono stati 6 milioni. Numeri importanti - segnala il ministro - che vengono rafforzati da alcuni elementi che vi sono associati ovvero la lunghezza del periodo che i ’turisti delle radici’ soggiornano in Italia, che è almeno di 6 giorni, e un giro d’affari che è stato di 4,2 miliardi di euro solo nel 2021». C’è poi chi ha fatto di più, tornando per investire in Italia. È quello che ha fatto la famiglia Coppola a Berlando dove Francis Ford Coppola e la figlia Sofia hanno restaurato Palazzo Margherita a Berlanda, resort di lusso che offre solo nove suite. «Io la chiamo affettuosamente Bernaldabella, perché così la chiamava mio nonno, con una parola sola - ricorda il regista della saga de Il padrino - . Lui morì quando avevo appena cinque anni, ma le mille storie che raccontava di quando era giovane a Bella hanno continuato ad alimentare la nostra immaginazione. Erano storie intriganti e molto divertenti, e quando sono arrivato per la prima volta a Bernalda non ne sono rimasto deluso».

Il progetto Turismo delle radici sta riscuotendo l’interesse di diverse amministrazioni locali. «È una grande opportunità per i territori delle aree periferiche che spesso non hanno voce - premette Matteo Mastrini, sindaco di Tresana (Massa Carrara) in Lunigiana -. Significa anche portare la nostra identità e contribuire ad essere parte del progetto». In tal senso Tresana, 2 mila abitanti e circa 400 residenti all’estero, ha numeri importanti. «È un territorio come altri in Italia che nel dopoguerra si è spopolato con le difficoltà economiche. Chi non torna o torna meno spesso potrà avere un’occasione in più. Noi stiamo già lavorando in questa direzione e cercheremo di individuare questo bando per offrire qualcosa di più e di meglio di quanto offerto finora». «Con la terza e quarta generazione è più complicato perché i giovani se ne vanno in giro per il mondo. Quindi dobbiamo essere attrattivi coinvolgendo le realtà locali - segnala Vincenzo Nunno, sindaco di Bovino (Foggia) -. Ho pensato in diversi momenti dell’anno di coinvolgere cittadini che vivono all’interno del borgo, nei suoi vicoli, di cucinare quello che si cucinava in passato. Così vengono fuori quei profumi che sono andati persi e si coinvolge in maniera emotiva forte i visitatori».