«Madres paralelas» di Pedro Almodóvar apre la Mostra di Venezia

Le dichiarazioni del regista

Almodóvar ha commentato così la notizia: “Nasco come regista proprio a Venezia nel 1983” – ha dichiarato citando il suo film «L'indiscreto fascino del peccato» – “…nella sezione Mezzogiorno Mezzanotte. Trentotto anni dopo vengo chiamato a inaugurare la Mostra. Non riesco ad esprimere la gioia, l’onore e quanto questo rappresenti per me senza cadere nell’autocompiacimento. Sono molto grato al festival per questo riconoscimento e spero di esserne all’altezza”.

Madres paralelas© El Deseo D.A. S.L.U. (photo by Nico Bustos)

Il Direttore della Mostra, Alberto Barbera, ha invece commentato così l'annuncio: “Sono grato a Pedro Almodóvar per averci offerto il privilegio di aprire la Mostra del Cinema con il suo nuovo film, ritratto intenso e sensibile di due donne che si misurano con i temi di una maternità dai risvolti imprevedibili, della solidarietà femminile, di una sessualità vissuta in piena libertà e senza ipocrisie, sullo sfondo di una riflessione sulla necessità ineludibile della verità, da perseguire senza esitazioni.

Un graditissimo ritorno a Venezia in Concorso per il nostro Leone d'oro alla carriera nel 2019, a molti anni di distanza dal successo di «Donne sull’orlo di una crisi di nervi», che segnò la sua definitiva affermazione in ambito internazionale”.In attesa di scoprire l'intero programma della Mostra del Cinema di Venezia con la conferenza stampa di settimana prossima, la partenza non poteva che essere più affascinante di così e va ricordato che anche lo scorso anno Almodóvar era al Lido, fuori concorso, con «The Human Voice», un suggestivo progetto di trenta minuti con cui l'autore ha adattato Jean Cocteau, grazie anche alla splendida prova di una Tilda Swinton perfettamente in parte.