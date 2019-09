Madri “contro”: la rivoluzione silenziosa delle donne contro le ’ndrine

«Qui ci interessa esaminare il concetto di libero arbitrio, del tutto sconosciuto alla ’ndrangheta. Un codice comportamentale, un sistema pedagogico, che svuota il senso dell’”individualità” al fine di nutrire solo e sempre i “valori della Santa”. Le inchieste giudiziarie sono solo lo sfondo delle singole storie raccontate, l’obiettivo è esplorare soprattutto la cultura domestica della mafia calabrese di oggi. Cosa avviene fra le mura di una famiglia di ’ndrangheta? Quali sono i rapporti e i valori di riferimenti di un nucleo di consaguinei che, come abbiamo già notato, prima ancora di sentirsi famiglia sono un’associazione criminale? Nutrire l’individuo, dotarlo di armi culturali, metterlo nelle condizioni di “scegliere» è il lavoro pionieristico che da quasi quattro anni sta portando aventi il Tribunale dei minori di Reggio Calabria, per fronteggiare la ’ndrangheta», scrive.

Così Lauricella va a Reggio Calabria per raccontare l’esperienza di “Liberi di scegliere”, esperienza voluta dal presidente del Tribunale dei Minori Roberto di Bella , che in questi anni ha visto l’allontanamento dei figli minori dalle famiglie affiliate e, sempre più spesso, su richiesta della madri. Per salvarli certo da un destino di morte, ma anche per lasciare loro intravedete la possibilità di una vita diversa.

Fino al giorno in cui arriva la prima telefonata di Alba: Lauricella torna Dina, la donna che ascolta l’altra donna. Ne intuisce le fragilità (il rapporto controverso di Alba con la figlia che fatica ad accettare la sua scelta di collaborare con la giustizia) e soprattutto l’ambiguità. Allora cerca di capire, Dina, quanto questa ambiguità sia propria di Alba e quanto della cultura a cui appartiene . Una sorta di deformazione, di tensione all’essere sfuggente.

Dina insegue Alba. Alba cerca Dina e poi fugge. E in questa rincorsa, che dura circa tre anni e che avrà un esito tanto sorprendente quanto inevitabile (forse), Lauricella ci racconta di Maria Stefanelli e con lei della vita di una donna di ’ndrangheta in un contesto territoriale che non è la Calabria ma la Liguria (nulla cambia, tuttavia): le violenza subite, la sopraffazione, la limitazione della libertà, la segregazione, e poi la lotta per la libertà.

E poi della morte. Tra tutta la più drammatica, quella di Maria Concetta Cacciola. E la storia di Giuseppina Multari che entra per amore in una famiglia di ’ndrangheta e poi capisce l’errore. Un errore che consterà la vita del fratello. E il matricidio di Franca Bellocco: il figlio che uccide la madre. E la storia di Simona Napoli, per il suo amore “sbagliato” , l’uomo di cui si è innamorata, ricambiata, perderà - lui che non appartiene alle ’ndrine - la vita.