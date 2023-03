Madri detenute, che cosa propone il Pd e cosa vogliono Lega e Fdi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Pd ha deciso di ritirare il disegno di legge sulle detenute madri, a prima firma Serracchiani, attuale capogruppo Dem a Montecitorio (“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori). La decisione è stata presa dopo che nell’esame del testo in commissione Giustizia della Camera la maggioranza ha introdotto misure restrittive. Il Pd ha ritirato le firme, facendo di fatto decadere il provvedimento, che sarebbe dovuto giungere lunedì 27 marzo in aula. A sua volta la Lega ha depositato a Montecitorio una sua proposta di legge, che chiude la porta al differimento della pena per le donne condannate incinte.

Su una linea analoga a quella della Lega, Fratelli d’Italia. «Noi siamo intervenuti sulla recidiva fermo restando che in casi particolari mamme e figli avessero la possibilità di essere condotti non in carcere ma in centri protetti - ha ricordato Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia e relatrice della proposta di legge sulle madri detenute -. Detto questo siamo sempre stati pronti al dialogo e ad una sintesi su un tema delicato che non può permettersi defezione, nel rispetto di una legge presentata dall’opposizione, ma questo non è stato possibile. L’occasione persa non è nostra, ma del Partito democratico».

La proposta (ritirata) del Pd

Il disegno di legge a firma Pd si compone di 4 articoli ed è volto ad ampliare la tutela dei figli minori di genitori soggetti a una misura detentiva, attraverso l’esclusione del ricorso al carcere e la valorizzazione degli Istituti a custodia attenuata per detenute madri. Nella sua formulazione originaria il provvedimento riproduceva il contenuto di una proposta di legge approvata dalla Camera nella scorsa legislatura e il cui iter si era interrotto al Senato. La proposta Dem esclude la custodia cautelare in carcere della donna incinta o della madre di prole di età inferiore a 6 anni con lei convivente (ovvero del padre, qualora la madre sia deceduta o impossibilitata ad assistere la prole), fatta salva, laddove sussistano esigenze cautelari di eccezionali rilevanza, la possibilità di disporre o mantenere la custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

Viene inoltre previsto che nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere o ponga in essere atti idonei a compromettere l’ordine o la sicurezza pubblica o dell’istituto o pericolosi per l’altrui integrità fisica il giudice disponga la custodia cautelare in carcere senza prole. Siprevede che il provvedimento sia comunicato ai servizi sociali del comune in cui si trova ilminore.



Le modifiche introdotte dalla maggioranza

Gli emendamenti presentati dal centrodestra e approvati in commissione prevedono il carcere per le madri in caso di recidiva e cancellano il differimento della pena per le donne incinte o con un figlio che abbia meno di un anno. Di qui la decisione del Pd di ritirare il disegno di legge.