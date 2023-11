Madri con figli, taglio extra del cuneo al 6% delle lavoratrici

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

È destinato a 570.475 lavoratrici madri il taglio del cuneo contributivo “rafforzato” previsto dal disegno di legge di Bilancio 2024 (Atto Senato 926, approdato in Parlamento il 31 ottobre). Praticamente, stando alla stima delle beneficiarie contenuta nella relazione tecnica al Ddl, si tratta di quasi il 6% delle occupate.

L’articolo 37 del disegno di legge prevede uno sgravio pari all’intera quota di contributi a carico delle lavoratrici (9,19% della retribuzione imponibile), purché siano assunte a tempo indeterminato e purché abbiano due o più figli. Più nel dettaglio, lo sconto che farà aumentare l’importo netto della retribuzione è articolato su due livelli e sarà riconosciuto (fino a un massimo di 3mila euro all’anno):

Loading...

- alle lavoratrici madri di tre o più figli, fino al diciottesimo anno di età del più piccolo, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (naturalmente, per chi compie 18 anni dopo il 2026 la misura andrà rifinanziata);

- in via sperimentale alle madri di due figli, fino al decimo anno di età del figlio più piccolo, per il solo anno 2024, come ha precisato sabato 4 novembre il Governo in una nota inviata al Senato.

L’IMPATTO IN BUSTA PAGA Loading...

Il cumulo con il taglio al cuneo

Le lavoratrici con retribuzioni lorde fino a 35mila euro, che attualmente beneficiano del taglio del cuneo contributivo (del 7% fino a 25mila euro di paga lorda o del 6% fra 25mila e 35mila euro) si vedranno confermare il taglio attuale – come previsto dalla manovra per il 2024 – e, in aggiunta, avranno un ulteriore sconto sui contributi a loro carico, di due o tre punti percentuali.