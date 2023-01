Maersk e MSC divorziano: è la fine del «patto sui container»

I punti chiave Le ripercussioni

I due giganti dei container via mare firmano le carte per il divorzio. Si scioglierà nel 2025 l’alleanza 2M, che Maersk e MSC – i più grandi vettori del mondo in questo segmento del trasporto merci – avevano costituito un decennio prima per condividere l’impiego delle flotte sulle principali rotte transatlantiche, transpacifiche e Asia-Europa.

La notizia era nell’aria. Da tempo nel settore si vociferava che gli accordi scricchiolassero. E i patti siglati nel 2014 prevedevano per l’appunto una durata...