Maersk punta su Taranto per lo scalo e il trasbordo di container refrigerati

Maersk fa rotta sul porto di Taranto. Nel giro di due settimane è atteso l’arrivo, per ora per un mese, di navi Maersk che scaricheranno container refrigerati sulla banchina del terminal container gestito dal gruppo turco Yilport. Un’altra nave provvederà a prelevarli e a trasferirli a destinazione. Tra nave “madre” e nave “feeder” sono previste due toccate a settimana. Dopo la prova dei primi di agosto, quando un’altra unità Maersk approdó a Taranto, sembra quindi prendere corpo un maggiore interesse della compagnia verso lo scalo pugliese.

La prova estiva

E già la prova dell’estate si chiuse con reciproca soddisfazione di Maersk e di Yilport (quest’ultimo gruppo è concessionario del terminal di Taranto attraverso la società San Cataldo Container Terminal). Portare più traffico a Taranto in uno scenario ancora difficile, è anche l’obiettivo su cui sta lavorando il management Yilport. Attualmente, oltre a gestire un servizio container di linea per la compagnia Cma Cgm, il terminal ha sviluppato anche lo special cargo, attività che non c’era col precedente concessionario Evergreen.

Grandi manufatti

Si tratta della movimentazione di grandi manufatti come, per esempio, le turbine. Yilport, su 1.800 metri lineari di banchina, sta usando i primi 700 più altri 300 vicino alla radice del molo. Inoltre ha ammodernato le gru esistenti. A Yilport una serie di operatori hanno già rappresentato che i sistemi logistici internazionali cercano “ingressi” nell’Europa centrale e la posizione del porto di Taranto è più vantaggiosa per i traffici provenienti da Suez.

I due problemi da risolvere

Ma il terminal ha due problemi rilevanti: il dragaggio dei fondali nel tratto di mare antistante la banchina e il collegamento alla linea ferroviaria adriatica. Per quest’ultima, il programma di Rfi sconta ritardi. Prima era stata indicata la data di ottobre, adesso si è scivolati a gennaio 2022. L’inadeguatezza dei fondali, invece, ha avuto già ripercussioni: il terminalista ha dovuto rifiutare compagnie con navi che hanno bisogno di un fondale più profondo. «Oggi la banchina - spiega a Il Sole 24 Ore Sergio Prete, presidente dell’Autorita di sistema portuale del Mar Ionio - ha un fondale inferiore ai 15 metri di profondità in testata e di 12,5-13 metri in calata. Col dragaggio porteremo a 16,50 metri di profondità il fondale antistante 1.200 metri di banchina e il cerchio di evoluzione, che è lo spazio di manovra della nave».

In attesa di autorizzazioni

«Attendiamo le ultime autorizzazioni, contiamo di avviare i lavori entro fine anno, mentre è già pronta la vasca di colmata dove depositeremo i 2,3 milioni di metri cubi di materiali dragati - afferma Prete -. Tra dragaggio e vasca di colmata, l’impegno economico è di 85 milioni. Meno di un anno è il tempo stimato per il dragaggio». Il 22 novembre è stata intanto inaugurata dal vice ministro alle Infrastrutture e trasporti, Teresa Bellanova, la nuova banchina di levante del molo San Cataldo costata 25 milioni insieme alla calata 1 e finita con due mesi di anticipo. La banchina est si unisce a quella ovest dello stesso molo - usata da maggio a novembre da Msc - e adesso, rileva Prete, «abbiamo quattro ormeggi destinati anche alle crociere, due per grandi navi e due per navi meno grandi».