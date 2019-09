Maetzu: «Ecco come saranno i negozi Ikea in città»

4' di lettura

«Vogliamo cambiare quasi tutto». Quasi, non tutto: non i colori blu e giallo che ne identificano il brand e i 367 negozi in 30 Paesi del mondo, per esempio. «Ikea non diventerà rosa», scherza Juvencio Maetzu, Cfo e Deputy Ceo di Ikea Group, mentre spiega al Sole 24 Ore perché e in quale direzione il colosso svedese dell’arredamento (34,8 miliardi di fatturato nel 2018) ha avviato il radicale processo di trasformazione che interessa anche il nostro Paese.

LEGGI ANCHE / Piccolo, urbano e super digitale: Ikea lancia la vendita sotto casa

I tempi cambiano, le abitudini dei consumatori anche, il mondo del retail va verso il digitale, mentre i competitor dell’e-commerce e del low cost avanzano. Perciò trasformare il proprio business per continuare a crescere è una via obbligata. Ma questo non significa rinunciare ai propri valori: in quel «quasi» c’è tutto quello che non cambierà, precisa Maetzu: «Il motivo per cui esistiamo, la nostra visione, il concetto di un design democratico, che contempli bellezza delle forme, qualità, funzionalità, sostenibilità e un prezzo accessibile». E il ruolo dei negozi: «In questo mondo digitale i negozi fisici hanno ancora un peso rilevante – sostiene Maetzu -. La differenza è che si possono fare più cose, valorizzando le potenzialità dei diversi canali».

Le “scatole blu” non si toccano, per intendersi. Accanto a queste, però, Ikea sta sperimentando da un paio di anni anche nuovi format di vendita, pensati in particolare per le grandi città dei Paesi più maturi, tra cui l’Italia, sesto mercato per il gruppo, con 1,8 miliardi di ricavi nell’anno fiscale 2019 (+4% rispetto all’anno precedente, dati pre-consuntivi) e 7.500 dipendenti che lavorano in 21 punti vendita tradizionali, un Plan&Order Point, un Pick-up&Order Point, 93 Pick-up Point, due Pop up store e quattro Ikea Progetta&Arreda – oltre a un negozio digitale che genera 131,5 milioni di euro di fatturato.

LEGGI ANCHE / Ikea chiude la sua unica fabbrica Usa: costa troppo, meglio l'Europa