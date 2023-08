Mafia, nel 2022 commissariati 11 comuni: nella lista nera 36 municipi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Chiusi. Serrati. I tentacoli della mafia e della criminalità organizzata si infiltrano nell’economia locale, tanto che ogni anno in Italia vengono commissariati in media 11,75 comuni. Nel 2022 ne sono stati commissariati 11, compreso un capoluogo di provincia, Foggia. Un dato in lieve calo rispetto al 2021, quando ne sono stati commissariati 14. E considerando anche gli enti commissariati in precedenza, nel 2022 sono stati 36 i comuni sottoposti a gestione commissariale. I dati sono contenuti in un report di OpenPolis dal titolo: “I comuni commissariati per mafia nel 2022”. Il commissariamento è una misura di prevenzione straordinaria che il governo applica quando si registra un reale pericolo che l’attività di un comune o di un'altra amministrazione locale sia prona agli interessi delle mafie.

Tra gennaio e luglio commissariati cinque comuni

I dati più recenti sembrano confermare che anche nel 2023 ci si potrebbe assestare su un numero simile. Tra gennaio e luglio 2023 sono stati commissariati altri cinque comuni.

Loading...

Il massimo nel 1993 con 34 commissariamenti

Nel corso degli anni sono state registrate notevoli variazioni: tra il 1991 e il 2022 il dato annuale ha registrato un massimo di 34 commissariamenti nel 1993 e un minimo di tre nel 1995. Esaminando la media di ciascun decennio si può osserva che il valore più alto risale al periodo 2010-2019, quando in media sono stati registrati 14,5 commissariamenti l’anno. Al secondo posto gli anni '90 con 12,22 commissariamenti. In questo caso però il dato è frutto di un uso estensivo dello strumento nei primi anni dopo la sua istituzione, mentre nel periodo successivo si è molto ridotto.

Il fenomeno riguarda soprattutto il Sud

In vetta alla lista nera c’è la Calabria, con 11 comuni commissariati, seguita dalla Campania con otto, da Sicilia e Puglia con sette. Nella classifica ci sono anche due comuni del Lazio (Anzio e Nettuno) e 1 della Valle d'Aosta (Saint-Pierre). Il fenomeno riguarda dunque soprattutto il Sud, ma non sollo. I commissariamenti in passato hanno anche riguardato altre regioni settentrionali come Piemonte, Lombardia, Liguria e l'Emilia-Romagna.Torna suNella maggior parte dei casi si tratta di comuni piccoli, sotto i 10mila abitanti (18), tra cui Cosoleto di soli 916 abitanti. Quindici invece i comuni sotto i 50mila abitanti e 3 quelli più grandi. Si tratta di due realtà campane (Castellammare di Stabia e Marano di Napoli) nonché di una grande città capoluogo di provincia, ovvero Foggia.

Foggia alle urme a ottobre

Il commissariamento dovrebbe avere una durata massima di 18 mesi. Tuttavia dei 36 comuni attualmente commissariati ben 26 hanno ricevuto un provvedimento di proroga. In altri 9 invece la scadenza è prevista per la fine del 2023 o l'inizio del 2024. Solo 1, Ostuni, ha concluso il periodo commissariale entro i 18 mesi previsti. E questo nonostante la legge preveda che le proroghe siano adottate solo in casi eccezionali. Il Comune di Foggia andrà alle urne il 22 e 23 ottobre 2023. E questo nonostante la commissione abbia descritto un «ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata».