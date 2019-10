Mafia: «Antoci vittima ma non di Cosa nostra»

Granata ha sempre ribadito la ricostruzione dei fatti e lui, che era un tipo silenzioso, ha più volte ricostruito la vicenda confermando tutto: gli uomini in tuta mimetica, gli spari, le bottiglie molotov. E dunque? «Può essere che si sia reso conto successivamente che si sia trattato di una messinscena» dice Fava.

Il che non aiuta certo a comprendere meglio la questione ma getta ancora altre ombre in questa vicenda. Sotto accusa sembrano essere gli investigatori: «Non è comprensibile - si legge nella relazione - la ragione per cui non sia stato disposto dai questori di Messina e dai Pm incaricati dell’indagine un confronto tra i due funzionari di polizia che su molti punti rilevanti hanno continuato a contraddirsi e a offrire ricostruzioni opposte».

Uno dei due funzionari è Manganaro, l’altro è Ceraolo (oggi in pensione) il quale è accusato di aver diffuso gli anonimi poi utilizzati da alcuni cronisti. Ma viene chiamato in causa dalla Commissione soprattutto per la ricostruzione della dinamica dell’attentato e per aver riferito presunte confidenze (sempre smentite dall’interessato) da parte di Granata (il poliziotto morto misteriosamente per arresto cardiaco).

È impensabile, sostiene la commissione Antimafia, «che di un attentato di siffatta gravità nulla sapessero (stando ai risultati delle intercettazioni ambientali e al lavoro di intelligence investigativa) la criminalità locale né le famiglie di Cosa nostra interessate al territorio nebrodideo (Barcellona Pozzo di Gotto, Tortorici, Catania)».

Bisogna pur ricordare che per l’attentato sono state indagate 14 persone per le quali la procura di Messina ha chiesto e ottenuto l’archiviazione. Ma è interessante ciò che racconta alla commissione Antimafia Angelo Cavallo, oggi procuratore a Patti in provincia di Messina ma a lungo alla procura antimafia peloritana: «Io sono propenso a ritenere che attentato ci fu. Fu un attentato programmato così a livello di, come dire, di ritorsione da parte di alcuni soggetti dell’area che avevano subito danni (dal protocollo Antoci ndr). Questo attentato - prosegue il magistrato - in un certo senso...forse determinate famiglie mafiose lo ebbero a subire...capirono bene che non aveva alcun senso reagire neanche nel senso di punire, come a volte si legge nei libri di mafia, chi compie queste azioni senza il preventivo consenso, semplicemente perché subito dopo si è messa in moto una macchina del fango molto efficace mi riferisco agli esposti anonimi, mi riferisco agli articoli di giornale. Quindi la mafia, semmai si è posta il problema di cosa fare a questi soggetti, ha ben capito che alla luce di quello che stava succedendo non c’era più bisogno di fare nulla». Dunque secondo il magistrato se non è stata la mafia sicuramente Cosa nostra ha poi tollerato.