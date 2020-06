Mafia: in arresto favoreggiatori del boss latitante Matteo Messina Denaro

I contatti col boss

Dalle indagini è emerso che uno degli indagati ha costituito un punto di riferimento nel segreto circuito di comunicazioni finalizzate alla veicolazione dei “pizzini” del latitante Matteo Messina Denaro. É intervenuto nella risoluzione dei conflitti interni alla consorteria mafiosa o comunque per essa rilevanti; ha partecipato ad incontri e riunioni riservate con altri membri dell’organizzazione mafiosa, anche finalizzati allo scambio di informazioni e ha mantenuto contatti con altri esponenti di vertice dell’associazione.

Le pressioni dei complici del boss

Anche un altro soggetto ha partecipato a riunioni e incontri con altri membri dell’organizzazione e ha favorito lo scambio di informazioni con membri e vertici delle famiglie mafiose della provincia di Trapani e non solo. É anche intervenuto nella risoluzione dei conflitti interni alla consorteria mafiosa e si è imposto nel territorio quale imprenditore del settore di carburanti in posizione dominante in forza dalla sua appartenenza a “cosa nostra”. L’uomo è anche indagato, in concorso, anche per aver costretto, con l’intimidazione mafiosa, un dipendente di una società per la vendita di carburanti di Campobello di Mazara a rassegnare le proprie dimissioni, rinunciando al pagamento degli stipendi arretrati e alle altre spettanze economiche derivanti dal suo rapporto di lavoro. L’indagato era stato condannato per aver favorito la latitanza di un noto boss mafioso e successivamente per danneggiamento aggravato ai danni dell’abitazione di un uomo politico di Castelvetrano.

Le minacce e le pressioni estorsive

L’attività investigative hanno dimostrato che l’assoggettamento del territorio e il controllo delle attività economico-imprenditoriali passava attraverso minacce e azioni violente, per le quali era fondamentale un costante scambio di informazioni fra i vertici delle famiglie della provincia. Documentate le pressioni estorsive esercitate su un agricoltore marsalese, per costringerlo a cedere a un membro dell’associazione un appezzamento di terreno, che invece avrebbe voluto acquistare per sè.

Le intercettazioni

Le indagini hanno fatto luce anche sui contrasti fra uno degli indagati mafiosi e alcuni imprenditori agricoli e allevatori e su gli incontri tra mafiosi finalizzati a ricercare una soluzione. L´intervento di “cosa nostra” era essenziale anche per risolvere dissidi per l´utilizzo di alcuni fondi agricoli e per il pascolo nelle campagne di Castelvetrano. Attraverso le intercettazioni è stato disvelato il tentativo di estorsione nei confronti degli eredi del defunto boss mafioso campobellese, affinchè cedessero la proprietà di un vasto appezzamento di terreno in contrada Zangara di Castelvetrano, appartenuto al boss Salvatore Riina. Le minacce dalla cosca mafiosa di Campobello, rappresentata dal boss mafioso, furono avallate anche da una lettera intimidatoria attribuita al latitante Matteo Messina Denaro, risalente al 2013.



L’arresto del reggente Domingo a Castellammare del Golfo

Già il 16 giugno un blitz dei carabinieri a Castellammare del Golfo, provincia di Trapani, feudo di Matteo Messina Denaro, aveva portato all’arresto di 13 persone e alla denuncia di altre 11. Tra gli arrestati c’era anche il reggente del clan, Francesco Domingo, considerato fedelissimo del boss latitante e già condannato per associazione mafiosa. Gli inquirenti hanno accertato collegamenti di Domingo con famiglie mafiose di New York. Indagato il sindaco di Castellammare Nicola Rizzo, eletto nel 2018 con una lista civica di centrodestra. Nall’operazione condotta dal Nucleo investigativo dei carabinieri del Comando provinciale di Trapani, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, i reati contestati erano stati associazione di tipo mafioso, estorsione, furto, favoreggiamento, violazione della sorveglianza speciale e altro, tutti aggravati dal metodo mafioso.