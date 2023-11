Mafia: blitz tra Palermo e New York, colpiti vecchi boss e nuove leve

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Ancora un blitz tra Palermo e New York. A Palermo sette indagati, a diverso titolo, di associazione mafiosa e altri reati connessi. A New York dieci indagati per associazione per delinquere, estorsione, incendio doloso, cospirazione e turbativa d’asta. Ancora una volta l’asse investigativo corre tra vecchi boss siciliani e la famiglia “americana” Gambino. Le indagini, partite nel 2021, testimoniano l’attività del mandamento mafioso di Partinico, storicamente legato al boss Vito Vitale, la cui ascesa al vertice, risalente agli anni 90, venne supportata dai “corleonesi” di Totò Riina. Le indagini hanno documentato, in particolare, la cifra criminale di alcuni anziani boss della famiglia mafiosa di “Torretta” già emersi sullo sfondo delle inchieste “Pizza Connection” e “Iron Tower” e, sul fronte americano, il ruolo di alcuni esponenti di spicco di Cosa Nostra americana legati al boss Frank Calì, assassinato nel marzo 2019.

L’eredità di Falcone

Ancora una volta – è una delle eredità lasciate dal giudice istruttore Giovanni Falcone – la collaborazione tra l’Fbi (l’Agenzia federale investigativa statunitense) e gli italiani, in questo caso il Servizio centrale operativo (Sco) della Polizia di Stato agli ordini della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, ha funzionato.

Loading...

Il ricorso alle gangs

L’Fbi ha documentato una serie di condotte estorsive nei cantieri edili di New York, che hanno fatto ricorso alla manovalanza delle gangs metropolitane. Nulla di nuovo sotto il sole. La trasformazione urbana degli anni Ottanta della Grande Mela è stata influenzata dalle imprese edili legate alle principali cinque famiglie mafiose italo-americane e, ancora due anni fa, nell’aprile 2021, l’indagine "Cristal Tower" della Dda di Palermo, delegata ai Carabinieri, registrò numerosi gli incontri riservati organizzati dal clan di Torretta con gli “americani”.

Coca per il “benvenuto”

Nel settembre 2018 era sbarcato in Sicilia l'emissario di Cosa nostra statunitense accolto con tutti gli onori dalla cosca di Torretta, prelevato all'aeroporto e alloggiato in una lussuosa villa con piscina a Mondello con anche un grammo di cocaina come segno di benvenuto. L’indagine registrò in diretta la fibrillazione e l'immediata attivazione della cosca di Torretta quando, il 13 settembre 2019, a Staten Island (New York), venne ucciso a colpi di pistola Frank Calì, detto Franky boy. «Nei giorni successivi – scrissero gli investigatori dell'Arma – si registrava la partenza per gli Stati Uniti del figlio di uno degli indagati che, durante la sua permanenza a New York, si è relazionato anche con soggetti della Cosa nostra locale, tra cui l'emissario giunto a Torretta l'anno precedente. Rientrato in Sicilia il giovane ha riferito il clima di profonda tensione creatosi sulla sponda americana e le proprie valutazioni sulla successione al vertice di Franky Boy».

Metodo esportato

Sempre a New York, ha svelato l’Fbi, alcuni indagati di origine italiana hanno svelato episodi di estorsione in danno di ristoratori di origini siciliane a New York, richiamando l’azione di impulso e di intermediazione assicurata in Sicilia dai maggiorenti mafiosi, in grado di esercitare pressioni nei confronti dei familiari delle stesse vittime tuttora residenti nell’area del mandamento di Partinico.