Mafia: aziende confiscate in comodato d’uso gratuito per i soci lavoratori

Un gruppo di aziende confiscate alla mafia e affidate in comodato d’uso gratuito ai soci lavoratori. Il progetto è in fase avanzata all’esame dell’Anbsc (agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati) del ministero dell’Interno. Novità assoluta in applicazione del nuovo codice antimafia. Operazione imponente: tra il 2016 e il 2020 le aziende in ballo, già sotto sequestro, hanno fatturato circa 210 milioni.

La sfida, avviata dal prefetto Bruno Frattasi alla guida dell’Anbsc - oggi capo di gabinetto del ministro Luciana Lamorgese - e poi dal successore Bruno Corda, riguarda un labirinto di 102 imprese nei più vari settori industriali con sedi a Roma, Napoli, Milano, Regno Unito, Lussemburgo, Costa Rica, Isole Vergini Britanniche, Panama. Valore stimato all’epoca del sequestro 390 milioni di euro, circa 2mila dipendenti.

Le accuse

Con accuse pesanti risalenti al 2014 quando la sezione misure di prevenzione del tribunale di Roma dispose il sequestro del patrimonio dell’imprenditore romano Giovanni De Pierro: appropriazione indebita, truffa ai danni di enti pubblici, bancarotta fraudolenta, riciclaggio di capitali illeciti. Nella stragrande maggioranza questo genere di imprese dopo l’azione giudiziaria finisce in malora. Stavolta non è stato così. Il tandem di amministratori giudiziari - Giovanni Mottura, al vertice di Atac, e Stefano Viscogliosi, più il manager Marcello Laccisaglia - hanno ridisegnato le aziende oggi sono il controllo di Stato con contratti di rete e salvaguardato le posizioni di manager e funzionari non inquinati dalla mafia.

Occupazione salvaguardata

L’occupazione così è stata salvata. Tra il 2016 e il 2020 sono stati versati tra imposte e contributi Inps 50 milioni. Nel settore del pulimento il gruppo ha vinto appalti con Eni, Fao, Istat, Miur, ospedale San Camillo di Roma, Ospedali Riuniti di Foggia e di Ancona, Poste Italiane.

Ma la vitalità imprenditoriale nonostante la condizione di confisca ha poi fatto un salto di qualità. Il gruppo ha avviato le procedure per l’adesione senza oneri a Italia Virtute (Valuable Identity and Reputation Technologically Unique Trusted Engine), un sistema di rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile degli stakeholder, gestito dall’associazione no profit Crop News e già sperimentato con successo nell’ambito delle società in confisca amministrate da Anbsc per prevenire le infiltrazioni criminali.