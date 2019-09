Mafia, Berlusconi indagato in procedimento per le stragi del 1993 Silvio Berlusconi è indagato nel procedimento aperto dalla procura di Firenze sulle stragi mafiose del 1993

Silvio Berlusconi è indagato nel procedimento aperto dalla procura di Firenze sulle stragi mafiose del 1993.

La nota della procura che certifica l'iscrizione dell'ex premier nel registro degli indagati è stata depositata dai suoi stessi legali. Gli a vvocati Franco Coppi e Nicolò Ghedini che assistono Berlusconi, dopo la citazione a deporre del loro assistito da parte dei difensori di Dell'Utri nel processo trattativa Stato-mafia, avevano chiesto alla corte d'assise d'appello di Palermo di definire in quale veste giuridica sentirlo: se come teste o indagato di reato connesso, stato questo che gli consentirebbe di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il nodo è stato sciolto dagli stessi avvocati del Cavaliere che si sono informati con i pubblici ministeri fiorentini.

La riapertura delle indagini su Berlusconi risale a due anni fa, nell'ambito del procedimento sulle stragi mafiose del 1993 per le quali l'ex premier era già stato indagato e archiviato nel capoluogo toscano per due volte. La riapertura era stata disposta in seguito alla trasmissione, da Palermo a Firenze, delle intercettazioni in carcere di Giuseppe Graviano disposte dalla procura siciliana. Allora si era parlato di un «atto dovuto» per permettere accertamenti che, a due anni di distanza, non si sono ancora conclusi.