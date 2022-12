Mafia, blitz della Polizia: dieci arresti a Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Squadra Mobile di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica e dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha arrestato nelle ultime ore dieci persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, tentata estorsione, tentato omicidio, ricettazione, porto illegale di armi, furto aggravato, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, intestazione fittizia e coercizione elettorale, usura, tutti aggravati dalla contestazione della mafiosità.

Le indagini delle forze di Polizia hanno fatto luce sulle dinamiche della Locale di ‘ndrangheta di Pioltello (Mi) feudo indiscusso delle famiglie Maiolo/Manno e sulle attività criminali di un altro soggetto riferibile alla famiglia di Cosa Nostra dei Pietraperzia (En) collegata ai Rinzivillo.

Indagati disposti a lucrare su salme covid

L’indagine della Squadra Mobile di Milano che ha portato a dieci arresti ha dimostrato come l’attività non si fosse fermata nemmeno durante il covid . Anzi, nel corso di una conversazione intercettata, uno dei figli del reggente della Locale di ’ndrangheta di Pioltello, intuendo la possibilità di lucrare sul fenomeno del trasporto delle salme delle vittime del virus, mentre alla televisione scorrevano le immagini della colonna di salme trasportate dall’Esercito, spiegava come, attraverso una società intestata a un prestanome e l’emissione di false fatture, avrebbe potuto ottenere guadagni illeciti nel settore del trasporto feretri.