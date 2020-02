Mafia e rifiuti: la DIA indica i 4 problemi chiave

Secondo problema: l'Italia non ha impianti di smaltimento e trattamento sufficienti, adeguati e distribuiti in modo omogeneo sul territori nazionale. Mancano compostaggi e digestori anaerobici, piattaforme, termovalorizzatori, discariche per rifiuti pericolosi, anche volumi in discarica.

L'emergenza è dunque strutturale, per un semplice deficit di offerta impiantistica rispetto alla domanda, con impianti che diminuiscono (alcuni vengono chiusi senza motivo) e la produzione di rifiuti che aumenta come nell'ultimo anno. All'interno della evidente o potenziale emergenza le organizzazioni criminali vanno a nozze: l'offerta di servizi illegali trova terreno fertile in stoccaggi pieni, mancanza di sbocchi, prezzi di accesso sempre più alti, produttori di rifiuti che non sanno come risolvere i loro problemi. Da qui gli incendi e gli smaltimenti illegali.

La DIA è chiarissima su questo punto: la mancanza di impianti è la causa della criminalità nel settore. Un richiamo forte ai decisori politici, che continuano a non vedere questo problema, a sognare “rifiuti zero” ed un'idea di economia circolare “senza impianti”, con rifiuti che evaporano nel mercato. Quello della DIA è un bagno di realtà: vanno fatti gli impianti per motivi ambientali, economici, ma anche di legalità. Non farli significa prendersi una responsabilità anche su questo piano.

Terzo problema: gare al massimo ribasso per singolo comune favoriscono in molte aree del Paese offerte di operatori opachi, se non direttamente collegati con la criminalità, che acquisiscono così una posizione forte nel mercato dei rifiuti gestendo non solo le fasi di raccolta, ma anche la complessa filiera che segue.

Definire Ambiti territoriali ottimali, con gare europee chiare e trasparenti, servizi integrati e complessi, legati all'impiantistica locale, possono scongiurare le infiltrazioni mafiose in questa fase del sistema.