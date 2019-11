Mafia, per il gip la deputata Occhionero «gravemente inconsapevole o connivente»

Il gip: «Infiltrazioni gravissime di Cosa nostra negli apparati dello Stato»

Inoltre, il gip parla di «infiltrazioni gravissime di Cosa nostra negli apparati dello Stato, strumentalizzati per fini apparentemente nobili, in realtà volte ad alleggerire il rigore della detenzione dei mafiosi». Il riferimento è all’interesse mostrato dal Radicale per le condizioni dei carcerati, secondo l’accusa solo un paravento per entrare nelle celle, vedere i capimafia, portare all’esterno informazioni e messaggi e fare avere loro benefici. «Si osserva - aggiunge - che le prerogative attribuite in sede parlamentare ai fini di collaborazione dei membri delle Camere venivano distorte e strumentalizzate fino a fornire la chiave di accesso a un mafioso presso le carceri italiane ai fini dei contatti con i boss». Sta ora alla Procura di Palermo valutare la posizione della parlamentare, che da ottobre è passata a Italia Viva.