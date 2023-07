Mafia, il Papa ai giovani: abbiate il coraggio di contrastare l’illegalità e i soprusi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un invito a non avere paura e a contrastare con “coraggio” le mafie e l’illegalità. É l’appello lanciato dal Papa ai giovani, in un messaggio alla iniziativa “Roma non dimentica”, organizzato dalla diocesi di Roma, Libera e altre associazioni. Una fiaccolata partita alle ore 00.04, a trent’anni dalle bombe a San Giovanni in Laterano e San Giorgio in Velabro. Il capo dello Stato Sergio Mattarella, in occasione dei 30 anni dalle bombe di Milano e Roma, ha ricordato che ogni giorno vanno difese libertà e domocrazia..



Gli attentati mafiosi del 1993

La fiaccolata di memoria e impegno del 28 luglio, è stata promossa da Libera, Comune di Roma e Diocesi di Roma, insieme ad associazioni, sindacati, studenti, forze sociali e istituzionali. L'appuntamento era alle 00.04 davanti a San Giovanni in Laterano, proprio alla stessa ora in cui nel 1993 un'autobomba esplose vicino al Palazzo Lateranense e al transetto della chiesa cattedrale di Roma, provocando gravi danni al palazzo Lateranense e agli edifici circostanti (Battistero di San Giovanni in Fonte, Canonica Capitolare, alcuni palazzi annessi all'Università Lateranense e l'Ospedale San Giovanni). La fiaccolata si è conclusa in piazza San Giorgio in Velabro, dove, pochi minuti dopo la prima esplosione, alle 00.08, una seconda bomba esplose di fronte alla facciata della chiesa, causando ulteriori danni e la chiusura della chiesa per tre anni. I due attentati mafiosi provocarono 22 feriti.

Papa: un vile gesto

Il Papa ricorda «il vile gesto che nella notte tra il 27 e il 28 luglio del 1993 sconvolse la Città Eterna, turbò profondamente l’animo dei credenti di tutto l’orbe cattolico e in particolare dei fedeli romani; in quegli anni oscuri della storia sociale della cara Nazione italiana, segnati da altrettanto gravi atti di violenza contro istituzioni e servitori dello Stato, la popolazione sperimentò un sentimento d’impotenza davanti a così insensata sopraffazione perpetrata a danno del Paese e particolarmente dei meno abbienti, in contesti provati da tante povertà umane e materiali».

Gratitudine per chi mette a rischio la vita

«Oggi più che mai - sottolinea il Papa - è dovere di ognuno fare memoria grata verso chi nel compimento del proprio dovere, talvolta mettendo a rischio la vita, si è speso per la tutela della collettività. Il sacrificio di chi ha creduto e difeso i valori fondanti di una democrazia, quelli della giustizia e della libertà, diviene un forte richiamo di coscienza affinché tutti si sentano corresponsabili nella costruzione di una nuova civiltà dell’amore».

Contrastare le numerose forme di illegalità

Il Papa esorta a «contrastare decisamente le numerose forme d’illegalità e di sopruso che purtroppo ancora attanagliano la società contemporanea. È in gioco il bene comune e in modo speciale il destino delle categorie più fragili, gli ultimi, coloro che patiscono ingiustizie d’ogni genere».