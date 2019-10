Mafia, soldi e Caravaggio: storia (non) semplice del furto della «Natività»

Il pentito ha raccontato poi di esser stato avvicinato dal boss Gaetano Badalamenti pochi giorni dopo il furto: «Passa Gaetano Badalamenti da questa mia proprietà e mi fa: “Tanino, tu che scendi a Palermo vedi di interessarti a “’U Caravaggiu”, dice che hanno rubato ’sto quadro che ho sentito che ha un valore inestimabile”.

Mi dice: “Vedi tu che sei addetto a tenere ordine nel centro di Palermo, conosci tutti i ladri, conosci i rapinatori, le disgrazie e le carcerazioni...”. Io conoscevo quasi tutto e mi rispettavano tutti quando io chiedevo qualcosa; se succedeva qualcosa, me lo facevano sapere. Ho detto: “Va bene Tanì, ora te lo faccio sapere”». Dopo una breve ricerca, Grado avrebbe appreso che i ladri sarebbero stati alcuni ragazzi bisognosi, a cui Cosa Nostra avrebbe ceduto “quattro o cinque milioni” in cambio della tela, che era custodita in una casa diroccata di un “quartiere malfamato” di Palermo.

Grado afferma dunque davanti alla Commissione Antimafia che Cosa Nostra non fu mandante del furto, ma riuscì a mettere le mani sulla tela nelle ore immediatamente successive. Da qui la conclusione Una storia semplice. Ma non tutti concordano con questa versione.

Il Sole 24 Ore ha parlato con Calogero Mannino, ex ministro della Democrazia Cristiana, coinvolto in procedimenti tra cui concorso esterno in associazione mafiosa e trattativa Stato-mafia e uscitone sempre completamente assolto. Al tempo Mannino era un giovane politico in cerca di una carriera a Palermo.

«L’ultima volta che vidi la Natività, mi chiesi perché non venisse custodita alla Galleria della città», ha rammentato Mannino. «Pochissimi palermitani sapevano che quel quadro fosse un Caravaggio, ecco perché secondo me ci fu un preciso committente. Una cosa del genere non si andava a rubare se il capo del quartiere non lo sapeva, in special modo in un quartiere a cavallo tra Ballarò e la Vucciria, dove il controllo del dominus era assoluto».