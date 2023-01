Messina Denaro, trovato il covo. Nordio: intercettazioni indispensabili contro mafia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I carabinieri del Ros e la procura di Palermo hanno individuato il covo del boss Matteo Messina Denaro, arrestato, ieri, alla clinica Maddalena di Palermo. È a Campobello di Mazara, nel Trapanese, paese del favoreggiatore e autista personale del boss Giovanni Luppino, finito anche lui in manette. Il nascondiglio si trova in via Cb 31, nel centro del paese, e la perquisizione è andata avanti per tutta la notte coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Guido che da anni indaga sull’ex latitante di Cosa nostra.

L’edificio è stato setacciato anche con l’ausilio delle unità cinofile. Sul posto anche gli specialisti del Ris. All’interno non sono state trovate armi ma oggetti di lusso, vestiti firmati e profumi di alta gamma, oltre a un arredamento che gli investigatori definiscono “ricercato”. Nel complesso, il covo del latitante è sembrata agli inquirenti “l’abitazione di una persona normale”.

Nordio: ”Coniugheremo diritto a salute con massima sicurezza”

Il boss catturato il 16 gennaio a Palermo è stato condotto con un volo militare all’aeroporto di Pescara. L’ipotesi più accreditata, come anticipato da alcuni quotidiani, è che il boss venga detenuto nel carcere dell’Aquila poche è una struttura di massima sicurezza, ed ha già ospitato personaggi di spicco. Non solo: l'ospedale del capoluogo abruzzese ospita un buon centro oncologico. “Possiamo garantire che coniugheremo il diritto alla salute con l’assoluta sicurezza” nell’espiazione della pena “di un ex latitante pericoloso che è stato catturato con molta fatica dopo molti anni”, ha sottolineato Carlo Nordio, ministro della Giustizia, intervenuto a ’Radio 24 in 24 Mattino’, in un passaggio del suo intervento sul luogo di detenzione del boss alla luce della sue condizioni di salute.

Nordio, intercettazioni assolutamente indispensabili contro mafia

“È illusorio pensare che arresti come questo avvengono per un colpo di fortuna, ma anche illusorio pensare che la mafia possa essere combattuta perché si arrestano boss. È un fenomeno radicato e diffuso che va combattuto con un arsenale di armi dalla tecnologia alle indagini finanziarie, dall’osservazione al pedinamento e controllo delle persone e con una rivoluzione copernicana culturale”, ha spiegato Nordio. Il Guardasigilli ha poi ricordatio che “le intercettazioni sono assolutamente indispensabili nella lotta contro la mafia e il terrorismo. Sono fondamentali per la ricerca della prova e per comprendere i movimenti di persone pericolose. Però bisogna cambiare radicalmente l’abuso che se ne fa per i reati minori con conseguente diffusione sulla stampa di segreti individuali e intimi che non hanno niente a che fare con le indagini”.