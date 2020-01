Mafie 4.0, l’aggressione al tessuto imprenditoriale. I clan di Foggia «emulano» la ’ndrangheta

Foggia, traffico internazionale di stupefacenti: 22 arresti

L’indagine “Decima azione”, che il 30 novembre 2018 ha portato all’arresto

di presunti mafiosi dediti a compiere omicidi, tentati omicidi estorsioni e a spacciare droga, «aveva evidenziato, inoltre, come il modulo organizzativo adottato dalla società foggiana - viene ricordato - fosse ispirato a canoni strutturali ed operativi simili a quelli della ’ndrangheta, basati su vincoli familiari, con l’imposizione di regole interne (la cui

violazione viene prontamente e gravemente sanzionata), il ricorso a rituali di affiliazione ed, infine, la gerarchica ripartizione dei ruoli con corrispondente sostentamento economico». «Proprio allìindomani della predetta attività investigativa - viene sottolineato - si è registrata una escalation del racket estorsivo, culminata in una serie di atti intimidatori che hanno investito il tessuto socioeconomico della città».

Cosa nostra, Messina Denaro il boss, ma c’è insofferenza

Nella provincia di Trapani la figura di Matteo Messina Denaro, a capo del mandamento di Castelvetrano e rappresentante provinciale di Trapani, costituisce ancora il principale punto di riferimento per le questioni di maggiore interesse dell’organizzazione, nonostante la lunga latitanza. Lo

rileva la Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, la quale osserva come benchè il boss «continui a beneficiare di un diffuso sentimento di fedeltà da parte di molti membri dell’organizzazione mafiosa trapanese, non mancano segnali di insofferenza da parte di

alcuni affiliati per una gestione di comando difficoltosa per via della latitanza che tende a riverberarsi negativamente tralasciando le questioni importanti per gli affari dell’organizzazione».