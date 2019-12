Mafie, sotto assedio i patrimoni: dal 2015 sottratti 18 miliardi alla criminalità È pari a oltre l’1% del Pil nazionale, il valore dei sequestri di beni mobili e immobili e delle confische eseguiti, nell'ultimo quinquennio, dalla Guardia di Finanza nei confronti della criminalità economico-finanziaria.

Gdf: dal 2015 18 miliardi sottratti alla criminalità economico-finanziaria

Sotto assedio i patrimoni della mafie.È di 18 miliardi di euro, pari a oltre l’1% del Pil nazionale, il valore dei sequestri di beni mobili e immobili e delle confische eseguiti, nell'ultimo quinquennio, dalla Guardia di Finanza nei confronti della criminalità economico-finanziaria.

Confische per 7 miliardi

Sono 7 i miliardi di euro confiscati alla criminalità economico-finanziaria. Beni, dunque, sottratti definitivamente alle “mafie” e acquisiti, in modo definitivo, dallo Stato. Risultati, questi, che sono il prodotto di oltre 10mila accertamenti (5,5 in media al giorno) e di investigazioni patrimoniali nei confronti di 55mila soggetti, tanti quanti gli abitanti, ad esempio, di cittadine italiane come Avellino, Sanremo o Anzio. Sono stati sequestrati beni mobili e immobili per un valore di quasi 11 miliardi di euro.



L’aggressione del patrimonio

L’aggressione patrimoniale, sottolinea una nota della Gdf, rappresenta il tratto distintivo dell’azione del corpo che, negli anni, ha potenziato e affinato la capacità di intercettare gli interessi imprenditoriali, economici e finanziari della criminalità, non solo organizzata, ma anche nella sua più evoluta veste “economico-finanziaria”.

