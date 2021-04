Magazzino snello, più riuso: così lo tsunami-virus ha cambiato la Pmi del trench

Avete riscontrato dei cambiamenti nelle aspettative e nei desideri dei clienti?

Il cliente inteso come distribuzione è molto provato dalle continue e prolungate chiusure dei negozi. Molti si sono dedicati a piattaforme on line, e tutti i clienti che ho sentito personalmente sono decisi a non demordere, ma cercano nelle aziende produttrici non solo dei fornitori ma dei partner con cui condividere la strategia; cercano dei prodotti significativi e non solo emozionali; hanno bisogno più che mai di elasticità nei pagamenti e merce pronta per essere consegnata nel momento esatto del bisogno. Credo che questo segni una differenza tra le aziende che hanno tradizione consolidata e capacità di investimento e quelle che non ce l'hanno.

Avete ridotto le collezioni post-pandemia rispetto a quelle della primavera-estate 2020?

Noi abbiamo sempre avuto collezioni molto mirate: la riduzione è stata minima e ha portato a eliminare quelli che di solito chiamiamo “capi da fiera” o ”da vetrina”, che sono quelli più difficili da vendere ma si fanno appunto in occasione delle fiere per questo o quel vip o per i social. In buona sostanza, ci siamo presentati alla grande per garantire ai nostri clienti la maggiore possibilità di scelta.

La pandemia ha cambiato il vostro approccio ai social e alla comunicazione B2B attraverso i social?