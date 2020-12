MAGGIO / Audi e-tron GT

La e-tron GT avrà una potenza di 440 cv, mentre la variante più performante che dovrebbe prendere il nome di RS e-tron GT, arriverà a 598 cv che potranno salire a 646 con la funzione di overboost. La coppia massima sarà di 830 Nm: per lo 0-100 kmh basteranno meno di 3,5 secondi, mentre la velocità sarà di 250 kmh. Tutte le e-tron GT avranno di serie la trazione integrale. Il pacco batterie, formato da 396 celle suddivise in 33 moduli, avrà una capacità netta di 83,7 kWh e dovrebbe garantire una percorrenza di diverse centinaia di chilometri. Per la ricarica è previsto un sistema a 270 kW con delle funzioni pensate per i lunghi viaggi: quando la vettura si avvicinerà alla destinazione o al punto di ricarica selezionato sul navigatore potrà iniziare a raffreddare in automatico gli accumulatori e garantire così una velocità di trasferimento dell'energia elevata nei primi minuti della funzione di ricarica.