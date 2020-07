Maggio-dicembre 2012/La giustizia indiana frena sul processo, prima licenza

Il 30 maggio 2012 l'Alta Corte del Kerala concede ai due marò la libertà su cauzione con l'obbligo di non allontanarsi da Kochi. A dicembre Il tribunale di Kollam continua a rinviare il processo. In attesa del verdetto della Corte Suprema di New Delhi sulla giurisdizione, ai fucilieri viene concessa una licenza in Italia di due settimane per Natale: il rientro in India avviene il 4 gennaio 2013.