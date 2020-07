Maggio-dicembre 2016/Ok dell'Aja: Girone in Italia fino al termine dell'arbitrato

(ANSA)

Ai primi di maggio viene confermato il rientro di Girone: il Tribunale arbitrale dell'Aja dispone infatti il ritorno del fuciliere di Marina fino alla conclusione del procedimento arbitrale, avviato dal Governo italiano nel giugno del 2015. Il 26 maggio la Corte Suprema indiana accetta di rendere immediatamente esecutivo l'ordine della Cpa. In seguito, la Corte suprema indiana, constatata la non opposizione del governo indiano, accetta la richiesta dei legali italiani di permettere anche a Massimiliano Latorre di restare in Italia fino alla fine dell'arbitrato.