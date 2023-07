Maggioranza in ordine sparso sulle alleanze nell’Ue, dove si dividono le strategie dei partiti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dichiarano tutti di voler restare uniti, in Europa come al governo. Ma di fatto le strategie di FdI, Lega e Forza Italia non coincidono a un anno dalle elezioni che potrebbero ridisegnare le alleanze a Strasburgo. La falsa partenza è ancor più chiara dopo il colloquio pomeridiano di ieri fra Matteo Salvini e Marine Le Pen, con il segretario della Lega che invoca «una casa comune del centrodestra» e sbatte i pugni: «Mai la Lega andrà con la sinistra e i socialisti. E non accetto veti sui nostri alleati». Ossia appunto i francesi del Rassemblement National e i tedeschi di Alternative Fur Deutschland, le forze politiche con cui «è impossibile qualsiasi accordo» per Forza Italia e il Ppe, come chiariva in mattinata dal leader azzurro Antonio Tajani. Ed è decisamente fredda anche Giorgia Meloni verso la proposta salviniana: «Non ci sono trattative in corso».

Lo sguardo (di FdI) puntato alla Spagna

Ogni evoluzione sarà possibile dopo il voto, è il ragionamento che si ripete in questi giorni negli ambienti di FdI: prima bisogna pesarsi nelle urne. La premier, sul Corriere della sera, nota come «cresce la consapevolezza che l’accordo innaturale tra popolari e socialisti non sia più adeguato alle sfide che l’Europa sta affrontando». La sua attenzione è puntata sulla Spagna, spera nell’exploit dei suoi alleati di Vox. «Intanto - osserva - a Bruxelles si creano alleanze allargate alternative alla sinistra. È una fase stimolante, i Conservatori e l’Italia possono giocare un ruolo centrale».

L’auspicio dello status quo in Polonia

Un ruolo su cui si discuterà fino a giovedì a Varsavia, dove il gruppo Ecr ha programmato tre giornate di studio a porte chiuse sui temi dell’agenda politica europea dei prossimi mesi. La premier - che del Partito dei conservatori e dei riformisti europei è stata appena confermata presidente - parteciperà ai lavori di mercoledì assieme a Mateusz Morawiecki. I due sono alleati nel Consiglio europeo, anche se la settimana scorsa la leader di FdI non è riuscita a convincere il primo ministro polacco (e il presidente ungherese Viktor Orban) a condividere le conclusioni del Consiglio europeo sul capitolo migrazioni. E di conseguenza Meloni spera che le elezioni in autunno non cambino lo status quo in Polonia. In campo c’è l’ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, che punta a mettere fine al governo di PiS, al potere dal 2015. Tusk, che è anche ex presidente dei Popolari europei, osteggia l’avvicinamento ai Conservatori, a cui invece da mesi lavora il suo successore Manfred Weber, anche spaccando Ecr.

«Patto scritto», il no a Salvini

Un gioco di sponde che si consuma anche sulla scena italiana e vede particolarmente attivo in questi giorni Salvini. La sua proposta di «un patto scritto», è stata snobbata o rigettata da FdI e FI: l’unico a beneficiare della lista unica, si obietta, «sarebbe Matteo». «Con la Lega e Salvini non c’è nessun problema a fare un accordo - ha spiegato Tajani -. Ma come FI e Ppe è impossibile fare un accordo con Afd e il partito della signora Le Pen per un motivo molto semplice: sono due partiti antieuropeisti e non si può governare l’Europa con due partiti antieuropeisti». Il suo piano ideale è «una maggioranza con Popolari, Conservatori e Liberali».

Tajani: Europee, si a Salvini ma no a Le Pen

Le voci dei leghisti “nostalgici”

Il colloquio fra Salvini e i vertici del Fronte nazionale, Le Pen e Jordan Bardella (in videoconferenza anziché in persona per l’evoluzione dei disordini in Francia), è preceduto dall’offensiva dei suoi europarlamentari verso FI: «Davvero l’amico Tajani preferisce continuare a governare con Pd, socialisti e Macron?». Per il segretario della Lega «una fetta del Ppe desidera guardare a destra e recidere una volta per tutte gli accordi con la sinistra». E «l’unica speranza di cambiare l’Europa - è il suo pensiero - è tenere unito tutto quello che è alternativo alla sinistra. Chi si comporta diversamente, fa un favore ai socialisti». Nelle stesse ore in cui il segretario riconosceva il partito di Le Pen come «l’unico centrodestra in Francia», i leghisti “nostalgici” ricordavano che con Umberto Bossi il Carroccio a Strasburgo era sempre schierato nell’Alde, l’Alleanza dei democratici e dei liberali.