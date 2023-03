Maggiore autonomia per riavvicinare i cittadini alla politica

Ci hanno chiesto tante volte a cosa ci serve più Autonomia. A fare cose concrete. A integrare, per esempio, i contratti dei medici nelle zone della Lombardia dove c’è maggior richiesta, ovviando a un problema serio che le comunità locali stanno affrontando. E ancora: ad aumentare la qualità dei trasporti, ad innalzare i livelli di welfare e perché no, laddove possibile, anche a diminuire le tasse. Non chiediamo maggiori risorse e sentiamo anche noi l’esigenza di definire i Livelli essenziali delle prestazioni per tutti i cittadini italiani. Chiediamo però con forza di poter gestire in autonomia le risorse che già oggi lo Stato spende in Lombardia per le funzioni che saranno man mano trasferite, come previsto dalla Costituzione.

In un periodo in cui la politica deve interrogarsi sulle cause che spingono molti italiani non partecipare alla vita democratica, io sono convinto che l’Autonomia sia la chiave per creare quella buona politica capace di stimolare e incentivare la partecipazione attiva dei cittadini alla gestione della cosa pubblica. Sono convinto che l’Autonomia serva anche a definire i compiti e le funzioni dei singoli livelli istituzionali in una logica di sussidiarietà verticale – a partire dal riconoscimento dell’autonomia dei Comuni – evitando quelle sovrapposizioni che sono oggi causa dell’allungamento dei tempi e dell’aumento dei costi, oltre che di ricorsi giudiziari in varie sedi.

Anche per questo il nostro auspicio è che, finita la campagna elettorale, trionfi il buonsenso a discapito delle ideologie e dei preconcetti, degli slogan e delle frasi fatte. Usare il tema dell’autonomia per propaganda politica, come fatto fino a ora dalla neosegretaria del Pd Elly Schlein, riduce un tema importante per tutto il Paese a mero scontro politico.

In questo senso, la Lombardia non si pone solo come la locomotiva economica del Paese, le cui istanze non possono e non devono rimanere inascoltate, ma anche come la locomotiva del cambiamento e della concretezza, in grado di portare tutti sulla strada della ragionevolezza rispetto a una riforma non più rinviabile.