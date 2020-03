Maggiori: «Il virus ha mutato il Dna della crisi» Trentasette anni, docente a Stanford, tra i più accreditati giovani economisti italiani. «Questa è una crisi sia di offerta sia di domanda» di Paolo Bricco

«Il Covid-19 muterà il pensiero economico e le politiche economiche dei prossimi dieci anni. Lo sta già facendo. La crisi ha fattezze nuove. La pandemia non ha soltanto infettato i corpi delle persone e non sta soltanto mettendo alla prova le leadership politiche. La pandemia sta conferendo caratteri paradossali a questa recessione. Questa è una crisi sia di domanda che di offerta. Non possiamo non usare le politiche monetarie classiche. Che, però, rischiano di essere inefficaci. Non possiamo non ricorrere alle politiche fiscali. Che, però, vanno ricalibrate. Si tratta di una grande sfida per chi fa ricerca economica e per chi deve contribuire alle policy che verranno adottate dai governi e dalle banche centrali».

Matteo Maggiori è uno degli economisti italiani più accreditati a livello internazionale. A 36 anni è diventato ordinario all’università di Stanford, dove insegna finanza. Ora ha 37 anni. Con lui facciamo una «A tavola con» ai tempi del coronavirus. Siamo collegati via Skype. Io sono a casa ad Arcore, in Brianza, all’ora di cena, le otto e mezza italiane. Tutta l’Italia è ormai diventata zona arancione. Qui le strade alla sera sono ancora più vuote che durante il giorno, il parco della Villa Borromeo è chiuso per ordinanza comunale, uno dei pochi segnali di vita è la scorta di Silvio Berlusconi di fronte a Villa San Martino. Lui è nel suo appartamento di San Francisco, dove è mezzogiorno e mezza, ora di pranzo. Dalle vetrate alle sue spalle, vedo i grattacieli di downtown e il Bay Bridge.

A Stanford hanno invitato gli studenti, per l’emergenza coronavirus, a non tornare dopo lo Springbreak: le lezioni del prossimo trimestre saranno tutte online. «Tu, Paolo, che cosa hai in tavola?», mi chiede. Io rispondo che, come primo, ho dei ravioli al mascarpone e noci. «Buoni – commenta – Io ho preparato come piatto principale il petto di pollo al limone e la rughetta. Anche qui iniziano a sentirsi gli effetti del Covid 19. Io e mia moglie Gioia da una settimana lavoriamo da casa. Siamo usciti soltanto due volte per andare in spiaggia a fare prendere l’aria dell’Oceano Pacifico al nostro piccolo Lorenzo, di 22 mesi. In tanti si stanno comportando così. Tutti fanno la spesa online, che impiega più tempo a soddisfare gli ordini. Dunque, ho dovuto ripiegare sulla carne: di solito cucino pesce».

Maggiori avrebbe dovuto, il 27 febbraio scorso, ricevere al Collegio Carlo Alberto di Moncalieri-Torino la Carlo Alberto Medal. La sua lezione pubblica è stata uno dei primi eventi a essere cancellato in Piemonte. Questo riconoscimento è assegnato ogni due anni ai migliori economisti italiani con meno di quarant’anni. Matteo è, appunto, interessante per la sua doppia dimensione. È un economista mainstream con una vocazione profonda alla ricerca. Ed è il risultato del nostro sistema educativo. Sul tema della vocazione, lui insiste: «Molte carriere sono valide. Tutte sono interessanti. A me piace questa. Null’altro, in campo professionale, mi dà la gioia che mi dà la ricerca. Ho lavorato per due anni a Londra in JP Morgan come trader sulle valute e sui tassi di interesse. Ho molti contatti con il settore privato. È intellettualmente stimolante confrontarsi con la realtà. Nessuno dei banchieri che conosco è però mai arrivato a farmi una offerta. Sanno che, per me, la ricerca è una dimensione totale».

Matteo è anche il prodotto della società italiana, nella sua particolare declinazione romana, che ancora adesso – nonostante i mille balbettii, la profonda crisi di identità, i ricorrenti dolori – riesce a formare personalità complesse e articolate che vengono apprezzate, ai massimi livelli, all’estero. La sua famiglia è del quartiere Ardeatino. La mamma, Donatella, è una biologa che ha insegnato scienze al Liceo classico Platone. Il padre, Dario, è un ingegnere che aveva una piccola impresa di ristrutturazione di interni. Una famiglia di media borghesia. «La passione per l’economia nasce dentro alla mia famiglia. Devo molto al mio nonno materno Romolo. Era del 1921. Un italiano del Boom Economico. Aveva fatto l’imprenditore in tanti campi diversi. Aveva quella naturale intuizione che hanno gli imprenditori per come funzionano i mercati e per che cosa vogliono i consumatori, anzi per cosa vuole la gente. Il 16 settembre 1992 la lira italiana e la sterlina britannica dovettero uscire dal Sistema monetario europeo. Io avevo dieci anni. Tutti i giornali e i telegiornali parlavano della crisi della lira. Mio nonno mi spiegò che cosa fossero la moneta, il mercato, la maggiore o minore ricchezza delle persone, il benessere o la povertà del Paese. Lui raccontava. E io mi appassionavo, capendo che quelle cose riguardavano tutti noi».