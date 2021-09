Maggiori (Stanford): «Preoccupa l’esposizione ai titoli cinesi da parte di fondi e investitori retail»

3' di lettura

«Chi investe nei titoli cinesi rischia un brusco risveglio, Xi Jinping non sa come funzionano i mercati». La profezia di George Soros arriva a San Francisco insieme al caffè del mattino. Impossibile non parlarne a telefono con Matteo Maggiori, l’economista di Stanford che nell’ambito del Global capital allocation project, da lui co-fondato e diretto, ha tracciato la grande incognita dei flussi finanziari cinesi.

Professore, ha ragione George Soros, almeno quando parla di “brusco risveglio” degli investitori...