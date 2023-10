In Google Foto è una nuova esperienza di editing sperimentale che utilizza l’intelligenza artificiale generativa per aiutarvi a portare le vostre foto in linea con l’essenza del momento che stavate cercando di catturare. È possibile riposizionare e ridimensionare i soggetti o utilizzare le preimpostazioni con un solo tocco per far risaltare lo sfondo, il tutto con pochi tocchi.

3/8 5/8 Menu